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O PS afirmou esta sexta-feira estar preparado para realizar as eleições para os órgãos externos do parlamento e dialogar com o PSD “quando o PSD entender”, num processo previsto para a próxima semana e que será novamente adiado.

A conferência de líderes tinha marcado para 19 de dezembro as eleições dos vários órgãos externos em falta, incluindo os cinco membros do Conselho de Estado, três juízes do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça, com as candidaturas a terem de ser apresentadas até esta sexta-feira.

Questionado sobre o novo adiamento deste processo, à margem de declarações no parlamento sobre a situação da comunicação social, Eurico Brilhante Dias respondeu: “Vamos esperar pelo momento certo”.

“O Partido Socialista está preparado para fazer eleições e para negociar, naturalmente, e para conversar com o PSD sobre esses temas quando o PSD entender”, afirmou, apenas.

Esta semana, o jornal Público noticiou que o processo só irá avançar depois das eleições presidenciais (a 18 de janeiro e com eventual segundo volta a 8 de fevereiro) por falta de entendimento entre os três maiores partidos — PSD, Chega e PS — para a realização de eleições para mais de duas dezenas de cargos.

A atual legislatura começou em 3 de junho, mas os deputados ainda não votaram em candidaturas para membros do Conselho de Estado, juízes do Tribunal Constitucional ou para o novo Provedor de Justiça.

Durante a presente legislatura, a conferência de líderes já marcou datas para a realização de eleições para a substituição dos três juízes do Tribunal Constitucional em falta e para o Provedor de Justiça — um lugar que ficou vago com a saída de Maria Lúcia Amaral para as funções de ministra da Administração Interna.

Porém, após serem marcadas as datas para essas eleições por parte da conferência de líderes, os partidos com representação parlamentar acabaram por não apresentar candidatos para os lugares em aberto nessas instituições.

A eleição dos juízes do Tribunal Constitucional e do Provedor de Justiça é feita por voto secreto pelos 230 deputados e requer uma aprovação por maioria qualificada de dois terços.

No atual panorama parlamentar resultante das eleições legislativas de maio passado, ao contrário das legislaturas anteriores, para se atingir uma maioria de dois terços já não basta um acordo político entre as duas maiores forças representadas na Assembleia da República, que tradicionalmente eram o PSD e PS.

Agora, para se atingir dois terços de votos favoráveis, os partidos que suportam o Governo, PSD e CDS, terão de conseguir um acordo com o Chega, ou com o PS, e juntar a seguir mais uma terceira bancada, a Iniciativa Liberal ou o Livre.

No caso dos cinco membros para o Conselho de Estado, o órgão de aconselhamento do Presidente da República, o apuramento dos resultados da eleição faz-se por método de hondt entre as diferentes listas concorrentes.