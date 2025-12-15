A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos de tráfico internacional de droga, recorrendo a um esquema de importação de produtos com composto de cannabis e sua posterior exportação dissimulados em produtos alegadamente legítimos.

De acordo com o comunicado da PJ, os dois detidos, entretanto já presentes a interrogatório e colocados sob termo de identidade e residência e proibição de contactos com fornecerdes dos produtos, foram detidos na margem sul de Lisboa e são sócios de uma empresa de importação de produtos com Tetrahidrocanabinol (THC), os quais seriam importados de países da União Europeia.

“Já em território nacional, as substâncias ilícitas eram embaladas, com recurso a máquinas especificamente adquiridas para o efeito e dissimuladas no interior de diversos produtos alegadamente legítimos, com o objetivo de ocultar a sua verdadeira natureza. Posteriormente, os produtos eram distribuídos no mercado nacional, sendo igualmente exportados para diversos destinos internacionais, integrando um esquema organizado de tráfico com dimensão transnacional” explicou a PJ.

A operação da PJ, a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, levou à apreensão de milhares de produtos transformados e de uma viatura.

A investigação prossegue a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da comarca de Lisboa Noroeste, em Sintra, “com vista ao total esclarecimento dos factos e à identificação de outros eventuais envolvidos”.