O presidente moçambicano disse esta segunda-feira que quer que os novos militares formados influenciem positivamente o combate à violência extremista no norte de Moçambique, agradecendo a intervenção “destemida e sem tréguas” da força já no terreno.

“Moçambique espera que este grupo de graduados influenciem positivamente a balança do combate contra o terrorismo em Cabo Delgado, nesta nossa província de Nampula, principalmente em Eráti e Memba, e na província de Niassa, na zona de Mecula, em defesa dos moçambicanos, do Rovuma ao Maputo”, disse Daniel Chapo, durante cerimónia de graduação de oficiais militares em Nampula, no norte de Moçambique.

O chefe de Estado pediu que os novos formados se inspirem “nos mais valorosos militares” da pátria e história de Moçambique, respeitando “rigorosamente” as convenções internacionais sobre direitos humanos, para reforçar a confiança e legitimidade das forças armadas junto da sociedade.

Para Chapo, a graduação “é festa para toda classe militar” que “passa a contar com mais quadros com potencial para elevar a qualidade das suas intervenções no “combate contra o terrorismo a favor dos moçambicanos”.

Na ocasião, o presidente agradeceu aos militares moçambicanos, do Ruanda e aos paramilitares da força local por combaterem de forma “destemida e sem tréguas” os rebeldes que protagonizam ataques armados nas três províncias do norte de Moçambique.

“Não nos esquecemos dos membros das Forças de Defesa e Segurança, aos integrantes da força local, assim como os nossos aliados do Ruanda, a quem enaltecemos e agradecemos, por combaterem o terrorismo de forma destemida e sem tréguas, quer faça sol, faça frio, faça chuva ou faça vento, (…) de segunda a segunda nas matas”, disse Chapo.

A província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, rica em gás, é alvo de ataques extremistas há oito anos, com o primeiro ataque registado em 05 de outubro de 2017, no distrito de Mocímboa da Praia.

De acordo com o mais recente relatório da organização de Localização de Conflitos Armados e Dados de Eventos, dos 2.270 eventos violentos registados desde outubro de 2017, um total de 2.107 envolveram elementos associados ao Estado Islâmico Moçambique (EIM).

Estes ataques provocaram em pouco mais de oito anos 6.341 mortos, refere-se no novo balanço, noticiado pela Lusa em 28 de novembro.

No relatório aborda-se igualmente a movimentação de elementos do EIM pelos distritos de Eráti e Memba, na província vizinha de Nampula, relatando que “até 21 de novembro, já haviam realizado 13 ataques contra comunidades civis nos dois distritos e matado pelo menos 21 civis”, movendo-se em “pelo menos três grupos”.

A atividade do EIM na província de Nampula atingiu o seu ponto mais alto em novembro, com 16 eventos nas primeiras três semanas do mês e a maior taxa mensal de mortalidade desde o início da insurgência.

Novembro é o terceiro mês consecutivo em que o EIM tem estado ativo no norte de Nampula, marcando a atividade mais sustentada na província desde o início da insurgência”, acrescenta a ACLED.

A organização admite que estas “repetidas incursões” sugerem que o grupo pode estar a procurar fortalecer as ligações existentes na área, “possivelmente com vista a reforçar as rotas de abastecimento para recrutas e mercadorias”.