A polícia de Merseyside assume que foi um “milagre” ninguém ter morrido a 26 de maio, mas nem a ausência de mortes evitou que Paul Doyle fosse condenado a 21 anos e meio de prisão por ser o autor de atropelamento em massa na Water Street, em Liverpool, quando milhares de pessoas saíram à rua para celebrar o título de campeão nacional dos reds. O homem atropelou 134 pessoas, incluindo um bebé de seis meses, e estava acusado de sete crimes: um por condução perigosa, dois por “ferimentos ilegais e maliciosos com intenção de causar danos corporais graves”, dois por “causar danos corporais graves de forma ilegal e maliciosa com intenção de provocar lesões” e dois por “tentativa de causar danos corporais graves, de forma ilegal e maliciosa”.

Segundo The Guardian, o ex-militar da Marinha Real britânica, de 54 anos, baixou a cabeça enquanto ouvia o veredito e não esboçou qualquer reação ao momento, apesar de ter chorado durante os dois dias de audiência. Perante o olhar de muitas das vítimas e familiares, o juiz Andrew Menary defende que Doyle espalhou “horror e devastação a uma escala nunca antes vista”, num dia que devia ser de festa. Desse cenário, apesar de não resultarem mortes, resultaram ferimentos. Devido ao atropelamento intencional, 27 pessoas foram hospitalizadas, quatro delas em estado grave. Outras 20, com ferimentos ligeiros, foram tratadas no local.

“O dano global é excecional, não só pelo número elevado de vítimas e pela gravidade dos ferimentos, mas também pela profundidade, duração e alcance humano do trauma que infligiu”, declarou o magistrado na leitura da sentença.

Inicialmente, Doyle alegou que reagiu a um “momento de pânico cego” por temer pela sua vida ao ver um adepto com uma faca. No entanto, acabou por se declarar culpado ao ver a sua tese desmentida pela investigação do caso. Imagens de uma câmara instalada no carro que conduzia provam, segundo o juiz, a intenção “repetida” de o condutor “acelerar para cima de grupos de adeptos”. Nas imagens é possível ouvir Doyle a gritar “saiam da frente”, além de outros palavrões dirigidos à multidão, conta a BBC.

Apesar de o juiz concordar que o que motivou o autor foram questões de índole psicológica, Andrew Menary discorda que tenha sido o alegado “pânico cego” que causou os distúrbios na Water Street. O magistrado apontou como motivo, na leitura da sentença, o facto de Doyle ter “perdido a cabeça, num momento de raiva”, na altura em que este fez do seu carro uma “arma”, para “atropelar deliberadamente mais de 100 pessoas”.

“Avançou a toda a velocidade e por uma distância considerável, atropelando violentamente as pessoas ou simplesmente passando por cima delas, uma pessoa atrás da outra. Acelerou para a frente e para trás repetidamente, várias vítimas ficaram presas debaixo do veículo enquanto continuava a movê-lo. Outras foram lançadas ao ar ou projetadas pelo chão”, explicou o magistrado, continuando: “A sua indiferença pela vida humana desafia a compreensão comum. É quase impossível compreender como é que uma pessoa sensata poderia agir como você agiu”.

Um ex-colega de Doyle corroborou, ao The Guardian, o perfil de um “temperamento terrível”. Na altura em que ambos serviam, contou o também ex-fuzileiro, Paul era conhecido pelas suas reações violentas. Um desses casos, entre várias condenações que teve durante os anos 90, foi quando, durante uma discussão num bar, mordeu a orelha de um homem.

Uma descrição contestada pelo alegado de defesa do arguido, com Simon Csoka a defender que Doyle foi descrito como “gentil, generoso e altruísta” pelos seus amigos, que consideraram este acontecimento “incompreensível e totalmente diferente do homem que conheciam”. “Ele está arrependido, envergonhado e profundamente consternado por todos aqueles que foram feridos e sofreram. Ele assume toda a responsabilidade e não espera nenhuma compaixão”, declarou.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa