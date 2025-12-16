O novo serviço de transporte de passageiros na região do Tâmega e Sousa, o Linhas, servido por 250 autocarros e um único cartão que abrange diversas modalidades, vai arrancar na madrugada de quarta-feira, pelas 00h00.

O novo serviço prevê um investimento anual de 15,5 milhões de euros, anunciou a 5 de dezembro, em Penafiel, a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa, na qualidade de autoridade de transportes da região.

Segundo a CIM, o projeto desenvolveu-se em colaboração com os municípios do território com o propósito de proporcionar um sistema de mobilidade mais eficiente, acessível e ajustado às necessidades da população que reside, estuda ou trabalha na região.

A rede Linhas inclui um novo modelo tarifário, que integra o cartão Três Rios, permitindo viajar com um único cartão em toda a região e em diversas modalidades. A tecnologia associada ao cartão já se encontra alinhada com o projeto nacional 1Bilhete.pt, que possibilitará, no futuro, o acesso ao bilhete único nacional, acrescentou a nota de imprensa.

Ainda de acordo com a CIM, serão cerca de 250 autocarros a operar na rede Linhas, representando um investimento anual de 15,5 milhões de euros no âmbito das políticas tarifárias associadas ao título Três Rios.

A autoridade de transportes local avançou que “informação detalhada sobre a nova rede Linhas, incluindo mapas, horários, linhas, tarifas e instruções de utilização do cartão Três Rios, está disponível no site oficial dos Transportes do Douro, Tâmega e Douro, permitindo aos passageiros conhecer antecipadamente a oferta e preparar as suas deslocações”.

No comunicado, a CIM reforçou que, embora alguns aspetos da implementação estejam em fase de ajuste, todas as entidades envolvidas se encontram empenhadas em resolvê-los com a máxima celeridade, garantindo transparência, fiabilidade e um serviço de qualidade.