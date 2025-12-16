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O primeiro-ministro polaco admitiu esta terça-feira estar pessimista em relação às negociações de paz na Ucrânia, alegando falta de vontade de cooperação de Moscovo, e exortou os parceiros europeus e da NATO a unirem-se para se fazerem respeitar.

“Precisamos de uma demonstração de boa vontade da Rússia, mas devo dizer que o meu sentimento é muito claro e algo pessimista, porque os russos e a boa vontade são uma contradição”, disse Donald Tusk à chegada à Cimeira da Fronteira Leste, em Helsínquia, onde estarão os líderes de oito países da Europa de Leste.

Para o primeiro-ministro polaco, a única forma de lidar com a Rússia é demonstrar determinação e trabalhar em conjunto com os Estados Unidos, porque, na sua opinião, a única coisa que os russos respeitam é a força.

“O único caminho e a única oportunidade para a Ucrânia e para todos nós é a nossa união. Havia dúvidas, mas hoje [terça-feira] acredito que os norte-americanos estão muito mais próximos de nós do que dos russos”, defendeu.

Para Tusk, o desenvolvimento mais positivo neste momento é que, após as recentes negociações entre os Estados Unidos, a União Europeia (UE) e a Ucrânia, realizadas em Berlim, parece que todos estão “na mesma equipa” contra a Rússia.

Na sua opinião, a única vantagem que o Kremlin (presidência russa) mantém sobre a Europa é “a sua determinação e vontade de lutar”, pelo que considera crucial que os países europeus demonstrem mais autoconfiança e mostrem que são capazes de se defender.

O primeiro-ministro polaco escusou-se a comentar a possível cedência de territórios ucranianos a Moscovo para alcançar um acordo de paz, mas referiu que o seu papel, tal como o do resto da União Europeia, é “proteger a Ucrânia, e não pressioná-la a fazer concessões terríveis”.

Tusk está a participar na Cimeira da Fronteira Leste em Helsínquia, juntamente com os líderes da Finlândia, Suécia, Estónia, Letónia, Lituânia, Bulgária e Roménia, uma reunião destinada a reforçar as capacidades de segurança e defesa europeias na Europa de Leste, a região mais próxima da Rússia.