O Banco de Portugal (BdP) alertou na terça-feira que a entidade Imaculada da Conceição Chipangala não está habilitada a desenvolver atividade financeira no país, segundo um comunicado divulgado pela entidade bancária.

“O Banco de Portugal adverte que Imaculada da Conceição Chipangala (NIF 303162538), atuando em seu próprio nome ou em nome de terceiros, não está habilitada a desenvolver, em Portugal, atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente a prestar serviços de pagamento, incluindo o envio de fundos”, refere a instituição.

O banco central lembra que a lista das entidades autorizadas a prestar serviços de pagamento pode ser consultada no seu site.