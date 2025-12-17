A primeira-ministra italiana opôs-se esta quarta-feira à imposição de formas de financiamento da Ucrânia, admitindo a utilização de ativos russos congelados, desde que esteja salvaguardada a sua legalidade.

Num discurso feito esta quarta-feira ao parlamento, na véspera do Conselho Europeu para decidir sobre a utilização de ativos russos na defesa da Ucrânia, Giorgia Meloni admitiu que a Itália está aberta a todas as possibilidades, mas vai dar prioridade à solução “que melhor assegure o equilíbrio entre o apoio a Kiev e o respeito pela legalidade, sustentabilidade e estabilidade financeira”.

“São decisões complexas que não podem ser impostas”, sublinhou.

A primeira-ministra italiana admitiu que pretende obter esclarecimentos sobre os potenciais riscos associados à utilização proposta da liquidez gerada pelos ativos, particularmente a possibilidade de retaliação da Rússia ou de a medida impor novos encargos aos orçamentos nacionais.

“A Itália mantém o compromisso de exercer pressão económica sobre a Rússia, mas qualquer instrumento de apoio a Kiev deve sempre respeitar os nossos valores e o Estado de Direito”, disse.

A pressão sobre a Rússia é, segundo a líder do Governo de Roma, “a única coisa que pode forçar Moscovo a um acordo” de paz com a Ucrânia.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 países da União Europeia vão reunir-se na quinta e sexta-feira, em Bruxelas, para tentar decidir sobre a utilização de ativos russos congelados devido às sanções europeias à Rússia, que ascendem a 210 mil milhões de euros, para apoiar financeiramente a Ucrânia nos próximos dois anos.