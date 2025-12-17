As equipas de resgate na Faixa de Gaza recuperaram mais 30 corpos dos escombros de um edifício na Cidade de Gaza (norte) atingido durante uma série de bombardeamentos realizados por Israel em dezembro de 2023.

A Defesa Civil de Gaza informou que “pelo segundo dia consecutivo” recuperou cerca de 30 corpos que estavam “presos” sob os escombros da casa da família Salem, localizada no bairro de Rimal, a oeste da cidade.

Numa declaração publicada na plataforma Telegram, explicou que as equipas de resgate continuarão a procurar os corpos restantes desaparecidos, “utilizando equipamento limitado como uma retroescavadora e uma escavadora”.

No dia anterior, equipas de Proteção Civil tinham recuperado os restos mortais de cerca de 20 pessoas naquele local, segundo o jornal palestiniano Filastin, depois de indicarem mais cedo que já tinham começado trabalhos de busca e salvamento em Rimal para “recuperar os corpos dos mártires”.

As autoridades de Gaza, controladas pelo grupo radical palestiniano Hamas, aumentaram esta terça-feira para 70.667 o número de mortos e para 171.151 feridos na ofensiva israelita contra o enclave, incluindo dois mortos confirmados e seis feridos nas últimas 24 horas.

Segundo as autoridades de Gaza, desde 10 de outubro, data em que o cessar-fogo entrou em vigor no enclave palestiniano, 393 pessoas foram mortas e 1.074 feridas.

As equipas recuperaram 634 corpos em áreas de onde as tropas israelitas se retiraram.

A guerra na Faixa de Gaza foi iniciada quando o grupo radical palestiniano Hamas atacou solo israelita em 07 de outubro de 2023, provocando cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

A retaliação israelita causou a destruição de quase todas as infraestruturas do território, um desastre humanitário e a deslocação forçada de centenas de milhares de pessoas.