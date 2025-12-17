Sete meses depois das eleições legislativas, pouco mudou, segundo uma sondagem do CESOP – Universidade Católica Portuguesa para a RTP, Antena 1 e Público, conhecida esta terça-feira.

Se neste momento se realizassem eleições legislativas, a Aliança Democrática (AD) voltaria a ser a força política mais votada, reporta a estação pública, que encomendou a sondagem em conjunto com o Público. O PSD e o CDS somam 29%, menos três pontos percentuais do que em maio. Já o Chega seria o segundo partido mais votado, com 24 por cento, seguido do Partido Socialista, com 23 por cento. Os dois sobem em relação às últimas eleições.

A Iniciativa Liberal conseguiria nove por cento dos votos, o Livre seis por cento, a CDU três por cento, o Bloco de Esquerda dois por cento e o PAN menos de um por cento. 84 por cento dos inquiridos respondeu que, se as eleições fossem hoje, iriam votar “de certeza”.

32% dos inquiridos dão nota negativa ao Governo

A maior diferença está na quebra da avaliação ao Governo para o pior registo desde que Luís Montenegro é primeiro-ministro. Questionados sobre como avaliam o desempenho do Governo, 49 por cento dos inquiridos responderam com “razoável”. As avaliações negativas (“mau” ou “muito mau”) fixaram-se em 32 por cento, a percentagem mais elevada desde que Montenegro é primeiro-ministro. Apenas 17 por cento consideraram o desempenho do executivo de Luís Montenegro “bom” ou “muito bom”.