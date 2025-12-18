As instalações do Centro Hospital de Conde Ferreira, no Porto, vão ter um Centro de Criação Artística no espaço de uma antiga oficina existente no seu recinto, anunciou esta quarta-feira a Santa Casa da Misericórdia.

O projeto foi proposto pela Banda Sinfónica Portuguesa (BSP), no âmbito de um protocolo com a Misericórdia do Porto, e visa dotar a BSP de um “espaço permanente” para o desenvolvimento das suas atividades ao mesmo tempo que é revitalizado um “importante espaço arquitetónico e simbólico da cidade”.

“O Centro de Criação Artística BSP pretende afirmar-se como um espaço dedicado à criação, formação e desenvolvimento artístico, promovendo a ligação entre a cultura, a música e a comunidade, num contexto de elevado valor histórico e social”, pode ler-se num comunicado da Santa Casa da Misericórdia do Porto.

Os objetivos do projeto passam por “promover a criação artística”, proporcionar à BSP e a outros criadores um espaço para “ensaios, gravações, residências artísticas e projetos multidisciplinares” e, através da abertura do centro “à comunidade, às escolas, a instituições de solidariedade e a parcerias empresariais”, poder contribuir para o tecido cultural da cidade do Porto.

Por este centro hospitalar se tratar de uma unidade psiquiátrica, o projeto do centro de criação artística pretende também valorizar “a saúde mental e a arte como dimensões complementares do desenvolvimento humano, aproximando o público e as comunidades hospitalares do universo criativo”.

O projeto de arquitetura ficou a cargo do arquiteto Hugo Igrejas e o espaço terá um estúdio de gravação, espaços de trabalho e experimentação, infraestruturas de apoio (salas de reuniões, áreas técnicas, zonas de convívio e criação colaborativa) e uma sala polivalente para ensaios, concertos, projeções de cinema ou conferências.

A apresentação do projeto será este sábado, pelas 11h00, no Centro Hospitalar de Conde Ferreira, na Rua de Costa Cabral.