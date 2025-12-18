Numa manhã de inverno de dezembro, a “cidade dos diamantes”, Panna, na Índia, voltou a justificar o nome que lhe é atribuído. Segundo noticiou a BBC, dois amigos de infância fizeram uma descoberta reluzente, de 15,34 quilates. Sajid Mohammed, de 23 anos, é dono de uma pequena frutaria e Satish Khatik, de 24, gere um talho. Ambos são os filhos mais novos de famílias de caçadores de diamantes.

Na região da Índia Central, uma das mais subdensenvolvidas, são muitos os passam a vida inteira revolvendo a terra à procura das pedras que brotam do chão. Embora a maioria das minas seja explorada pelo governo federal, explica a estação britânica, qualquer pessoa em Panna pode legalmente extrair diamantes, ao arrendar um terreno de 8×8 metros do governo estadual, com uma taxa anual simbólica de 200 rupias (cerca de 1,89 euros).

Com poucas oportunidades de emprego na cidade, os habitantes de Panna esperam encontrar na terra mais rendimentos. O pai e o avô de Sajid procuraram joias durante anos, abrindo poços, separando terra e rocha e lavando-as em peneiros. Depois de secas, examinavam cuidadosamente milhares de pequenas pedras. Nunca descobriram nada além de “pó e lascas de quartzo”.

Ainda assim, a história familiar não desincentivou os dois amigos — e em 20 dias a sorte mudou. “Não conseguimos dormir na noite em que encontrámos o diamante. Mais do que o dinheiro, os nossos sonhos eram sobre um futuro seguro, o casamento das nossas irmãs, uma casa e alguma estabilidade”, relatam os jovens à BBC Hindi.

Para os dois amigos, que peneiravam montes de terra depois do trabalho, ao fim da tarde, ou sempre que tinham algum tempo livre do trabalho, a compra de terrenos, a expansão dos negócios ou a mudança para uma cidade maior ainda não é uma prioridade. “Por agora, estamos concentrados em casar as nossas irmãs”, explicaram. “Nunca imaginámos que teríamos uma quantia tão grande tão cedo. Agora vamos poder casá-las bem.”

Quando o diamante chegou ao escritório da Panna Diamonds, avaliador oficial da cidade, constatou-se que pesava 15,34 quilates. Anupam Singh, especialista em diamantes, disse à BBC Hindi que o exemplar encontrado pelos amigos tinha um preço de mercado estimado em cinco a seis milhões de rupis (entre 47 e 56 mil euros). Embora ainda não tenham recebido o dinheiro, Sajid e Satish dizem sentir-se confiantes.

*Texto editado por Cátia Andrea Costa