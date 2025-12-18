As publicações sobre imigração e população estrangeira em 2024 estão suspensas. A decisão, noticia o semanário Expresso, foi tomada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) por ainda estarem a decorrer “fluxos de dados” entre a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) e o instituto, o que resulta num cenário de falta de estatísticas sobre a população.

O INE, em declarações ao jornal, explica que estão a ser analisados e validados dados enviados pela AIMA — que passou a ter como critério o ano de início do seu processo de legalização — e que, “dependendo do grau de revisão das estimativas de população residente, poderá haver necessidade de rever outras estatísticas”.

Ora, essa revisão, a acontecer, pode obrigar a ajustes em indicadores centrais como o PIB per capita, além de taxas de utilização de serviços públicos, número de médicos por habitante ou taxas de natalidade ou de mortalidade, até porque a AIMA analisa a distribuição da população estrangeira pelo país através da morada de autorização de residência. Pedro Góis, diretor do Observatório das Migrações, refere que com os novos dados da AIMA, o INE terá de “recalibrar fórmulas” e rever amostras, alertando: “Não podemos é continuar neste vazio estatístico. Em quadros do Eurostat já há indicadores em que Portugal aparece a tracejado por não haver dados.”