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A defesa dos autores da petição pela retirada dos cartazes do Chega alegou esta quinta-feira que “a dignidade das pessoas não pode ser posta em causa por uma ilimitada liberdade de expressão” e que “precedente terrível” seria manter os cartazes.

A defesa do líder do Chega, André Ventura, nas alegações finais do julgamento que vai decidir se o partido será obrigado a retirar os cartazes com a frase “Os ciganos têm de cumprir a lei”, argumentou que nada se provou em tribunal sobre qualquer prejuízo direto para os autores da petição pela colocação dos cartazes em vários pontos do país, pelo que, defendeu o advogado António Branco, “a ação não poderá proceder” e André Ventura deverá ser absolvido.

A decisão da juíza do Tribunal Local Cível de Lisboa Ana Barão será comunicada às partes, o que deverá acontecer com alguma brevidade devido ao caráter urgente do processo.

Ricardo Sá Fernandes, que representa os peticionários, representantes da comunidade cigana em Portugal, afirmou nas alegações finais que André Ventura levou a tribunal e defende “uma visão de uma ignorância atroz” ao afirmar-se representante de “uma maioria silenciosa” e do seu alegado pensamento em relação à comunidade cigana, para além de manifestar uma crença num “direito a estigmatizar” este grupo populacional.

Em resposta ao “precedente gravíssimo” invocado por Ventura no seu depoimento caso o tribunal decida pela retirada dos cartazes, Sá Fernandes contrapôs o “precedente terrível” de os manter.

“Nunca tinha visto cartazes destes. (…) O que seria grave não seria que os cartazes fossem retirados, mas que se mantivessem, porque entraríamos numa espiral de intolerância, de convite à política de segregação que não é compatível com o Direito”, disse.

Recordando exemplos históricos de estigmatização, como a marcação de escravos e a estrela amarela imposta aos judeus pela Alemanha nazi, Sá Fernandes disse que “não é mais possível pôr um ferrete a uma comunidade” e que a dignidade humana exige que todos sejam tratados por igual.

“A sentença de hoje [quinta-feira] é muito importante, porque a dignidade das pessoas não pode ser posta em causa por uma ilimitada liberdade de expressão”, disse o advogado, que evocou jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre liberdade de expressão para sublinhar que também essa instância já reconheceu existirem limites aceitáveis numa sociedade democrática, nomeadamente no caso do político de extrema-direita e escritor francês Eric Zemmour, num processo em que estava em causa a estigmatização de toda a comunidade muçulmana em função da sua religião.

Sá Fernandes alegou ainda que a ação “se reduz ao mínimo ético” no pedido que formula, de retirada dos cartazes, sem exigir indemnizações nem pedidos de desculpa e salientou que não está em causa qualquer limite à liberdade política” de André Ventura, mas o conteúdo dos cartazes, “vexatórios, indignos, contrários aos princípios pelos quais nos devemos reger”.

António Branco, por seu lado, argumentou que em tribunal não estiveram em discussão apenas os cartazes, mas a atividade política de André Ventura e o seu posicionamento público relativo à comunidade cigana.

O advogado retomou ainda argumentos apresentados por Ventura durante a manhã, de que a mensagem dos cartazes se insere numa campanha política e que têm por objetivo trazer à discussão pública a integração da comunidade cigana na sociedade, focando ainda as questões de interpretação da linguagem.

“Qual seria a formulação correta para trazer o tema à discussão pública com um slogan? Tenho dificuldades em pensar numa solução em que não acabássemos todos em tribunal com uma ação com estes fins”, disse António Branco, que insistiu que a mensagem se insere no campo da liberdade política, não representando uma ofensa à comunidade.

A ação cível em julgamento pretende a retirada dos cartazes e que André Ventura seja obrigado a pagar uma multa de cinco mil euros por cada dia de atraso ou por cartazes que venham a ser colocados e que tenham conteúdo semelhante.

Nos cartazes, que foram colocados pelo Chega em vários locais, incluindo na Moita, Montijo e Palmela, lê-se a frase “Os ciganos têm de cumprir a lei”, acompanhada pela fotografia de André Ventura, na qualidade de candidato a Presidente da República.