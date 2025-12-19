A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira por unanimidade um voto de pesar pela morte do médico e pianista de jazz António José de Barros Veloso, aos 95 anos, considerando que foi “uma inspiração e um exemplo”.

No voto de pesar, apresentado pelo PSD, refere-se que Barros Veloso nasceu em 27 de setembro de 1930 em Coimbra e dedicou a sua vida à medicina, após ter tido a licenciatura na universidade daquela cidade.

Barros Veloso, destaca-se no voto de pesar, foi médico especialista nos Hospitais Civis de Lisboa “nas áreas de oncologia médica e da medicina interna e, desde 1986, diretor de serviço de medicina do Hospital de Santo António dos Capuchos”.

“Mais tarde, entre 2013 e 2019, o doutor Barros Veloso integrou o Conselho da NOVA Medical School, instituição que, em 2018, lhe atribuiu o grau de Doutor Honoris Causa, em reconhecimento pelo seu excecional contributo para a medicina em Portugal”, lê-se.

O parlamento refere que, “além de médico insigne, Barros Veloso distinguiu-se ainda como amante e praticante das belas-artes, não só azulejaria, de que era profundo conhecedor, estudioso e divulgador, mas, principalmente, da música, onde foi um nome reconhecido no género do jazz, contando-se entre os primeiros sócios do Hot Clube de Portugal“, de cuja Assembleia Geral foi presidente.

“Homem de caráter e de inteligência, profundamente humanista e uma personalidade cativante, António Barros Veloso constituiu uma inspiração e um exemplo para todos quantos tiveram oportunidade de com ele conviver, aprender e trabalhar”.

“Assim, a Assembleia da República, reunida a 19 de dezembro, aprova um voto de pesar pelo falecimento do médico António José de Barros Veloso e apresenta sentidas condolências à sua família, amigos e a todos quantos sentem profundamente a sua morte”, lê-se.

O médico e pianista Barros Veloso, um dos nomes históricos do jazz moderno e do Hot Clube de Portugal morreu em 30 de novembro aos 95 anos, indicou à Lusa o amigo e investigador João Moreira dos Santos.

De acordo com a mesma fonte, Barros Veloso morreu num hospital em Lisboa, em consequência de complicações de saúde.

António José de Barros Veloso dizia que dedicou toda a vida à Medicina, desde 1957 até se reformar aos 70 anos, especializado em Oncologia e Medicina Interna e sempre em hospitais civis de Lisboa.

No entanto, a par do percurso médico, em exercício, investigação e ensino, Barros Veloso também dizia, em várias entrevistas, que a música esteve sempre presente na sua vida e que começou a tocar sozinho, de ouvido, sem saber ler uma pauta.

Foi um dos mais reconhecidos e históricos nomes do jazz moderno em Portugal, estando entre os primeiros sócios do Hot Clube de Portugal (HCP), fundado na capital em 1948.

“Espírito iluminado, a sua sabedoria, sensibilidade, inteligência e generosidade foram uma inspiração para todos os que tiveram o privilégio de conviver com ele”, lembrou o Hot Clube de Portugal em nota de pesar partilhada nas redes sociais.