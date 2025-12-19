Pelo menos oito pessoas ficaram esta sexta-feira feridas em ataques executados em duas estações de metro de Taipé, capital de Taiwan, anunciou o primeiro-ministro deste arquipélago asiático, Cho Jung-tai.

Em declarações aos jornalistas, Jung-tai especificou que cinco das vítimas foram “feridas com ‘arma branca'”.

Segundo o mesmo responsável pelo governo local da ilha Formosa, o suspeito dos ataques foi identificado, mas desconhecem-se até agora as suas motivações.

A China considera Taiwan uma “parte inalienável” do seu território e não exclui o uso da força para assumir o seu controlo, uma posição rejeitada pelo governo de Taipé, que sustenta que o futuro da ilha só pode ser decidido pelos seus 23 milhões de habitantes.

A Administração norte-americana, liderada por Donald Trump, anunciou quinta-feira um pacote de vendas de armas a Taiwan no valor de mais de 10 mil milhões de dólares (8,5 mil milhões e euros), que inclui mísseis de médio alcance, obuses e drones.

Embora a ilha seja governada autonomamente da China desde 1949, nos últimos meses, as autoridades taiwanesas têm alertado repetidamente para os riscos de cibersegurança associados ao uso de aplicações de origem chinesa.

As tensões entre os Estados Unidos da América e a República Popular da China pautam-se pela oscilação, ao longo do quase primeiro ano do segundo mandato de Trump, principalmente em relação ao comércio e às tarifas, mas também em relação à crescente agressividade da China em relação a Taiwan, que Pequim afirma que deve reunificar-se.