Um homem, de 42 anos, foi detido na terça-feira por esquemas de burlas a idosos conhecido como “falso acidente”, que vitimaram, pelo menos, 12 pessoas, encontrando-se já em prisão preventiva, informou esta sexta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da Polícia de Segurança Pública (PSP) avançou que a detenção aconteceu pelas 12h30, fora de flagrante delito, em cumprimento de mandado de detenção, pela prática de vários crimes de “burla qualificada, coação agravada, dano e detenção de arma proibida”.

Segundo a PSP, a detenção ocorreu na zona de acesso à Ponte 25 de Abril, no sentido Almada-Lisboa, após uma investigação “prolongada e complexa”, desenvolvida pela polícia, no âmbito de diversos inquéritos apensados, relacionados com um “esquema criminoso reiterado conhecido como o fenómeno do ‘falso acidente’, que vitimou, pelo menos, de 12 pessoas”.

No decurso da investigação, de acordo com a nota, a PSP apurou que o arguido atuava de forma “organizada e sistemática”, deslocando-se propositadamente para parques de estacionamento de grandes superfícies comerciais, “onde selecionava as vítimas em função da sua idade avançada e especial vulnerabilidade”.

“Após seguimento das viaturas, abordava-as de forma exaltada e intimidatória, acusando falsamente os condutores de terem provocado danos na sua viatura, exigindo de imediato o pagamento de quantias monetárias para alegada reparação”, prossegue a nota.

De forma a reforçar a credibilidade da encenação, o homem recorria a “comportamentos ardilosos”, nomeadamente a “simulação de contactos telefónicos para oficinas automóveis, a apresentação de orçamentos fictícios” e, em algumas situações, a provocação intencional de danos nas viaturas das vítimas com objetos pontiagudos, sem que estas se apercebessem.

Segundo a PSP, perante a “pressão psicológica exercida”, várias vítimas acabaram por entregar dinheiro ao homem ou deslocaram-se, sob coação, a caixas multibanco, bem como realizaram transferências através de meios eletrónicos.

Os factos investigados revelam, de acordo com a nota da PSP, um “padrão consistente de atuação criminosa”, reiterado no tempo e geograficamente disperso, que causou elevado alarme social, afetando de forma “particularmente gravosa septuagenários e octogenários, legalmente consideradas vítimas especialmente vulneráveis”.

Após a detenção, a PSP realizou buscas domiciliárias e a viaturas, que resultaram na apreensão de diversos elementos de prova, nomeadamente uma arma de fogo transformada, munições, quantias monetárias suspeitas de proveniência ilícita, equipamentos eletrónicos e a viatura utilizada de forma instrumental na prática dos crimes.

O detido já foi presente à Autoridade Judiciária tendo-lhe aplicada a medida de coação mais gravosa de prisão preventiva.