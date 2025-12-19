O músico Rui Veloso atua em outubro do próximo ano, no Porto e em Lisboa, num palco de 360 graus e concerto em formato de trio de guitarras, foi anunciado na quinta-feira.

No dia 9 de outubro, Rui Veloso atua na Super Bock Arena, no Porto, e, no dia 17, no Sagres Campo Pequeno, em Lisboa.

O criador de Não há Estrelas no Céu apresenta-se em palco com os guitarristas Alexandre Mania e Eduardo Espinho.

Nestes dois concertos, Rui Veloso apresenta algumas das suas canções “explorando novas linguagens e formatos que revelam a [sua] essência”, segundo comunicado da assessoria Think Out Loud.

A escolha da configuração de 360º do palco “reforça a intimidade, colocando o público em redor do artista”.

O álbum Ar de Rock (1980) foi o ponto de partida da carreira de Rui Veloso, ao qual se seguiram outros 11, entre gravados ao vivo, como O Concerto Acústico (2003), e de estúdio, como Mingos & Samurais (1990) e A Espuma das Canções (2005).

Ao longo da carreira, Rui Veloso, 68 anos, somou vários prémios e distinções, tendo tocado com músicos como B.B. King, Eric Clapton e Bonnie Raitt.