Para Catarina Martins e Jorge Pinto, o maior desafio do debate deste domingo era justificar a utilidade do voto nas suas candidaturas nestas presidenciais. A menos de um mês da primeira volta, a eurodeputada bloquista e o deputado do Livre rejeitaram — ainda que não o tenham dito de forma taxativa e literal — abdicar a favor de António José Seguro ou participar em qualquer outro cenário que agregasse os votos à esquerda. Com a perspetiva de uma segunda volta sem candidatos desse campo político, os dois divergiram quanto ao papel de Portugal na UE, tema puxado por Jorge Pinto para firmar o seu europeísmo por oposição ao euroceticismo do BE. No final de contas, a diferença pode ser apenas uma questão de convicção.

Para arrancar o debate, o moderador propôs um exercício: encontre as diferenças entre estes dois candidatos presidenciais. Catarina começou por tentar fugir à proposta: “Gosto sobretudo de falar de mim e do que proponho”. Jorge Pinto não lhe retribui a complacência e, ainda que tivesse reconhecido que, entre ambos, são “mais pontos de convergência do que de divergência”, o deputado do Livre assumiu-se como “um europeísta crítico mas convicto”, lembrando que, por sua vez, Catarina Martins disse que “o projeto europeu está condenado”.

Jorge Pinto justificava que Portugal “precisa do projeto europeu”, mas sublinhou ser necessário que este “se afirme como um polo distintivo a nível global”. Tentando contextualizar as suas declarações passadas sobre a UE, Catarina Martins lembrou que “houve uma altura em que a UE se preparava para impor sanções a Portugal por causa do Banif”, enquanto em França se aplicava um critério diferente. “Nesses momentos, é preciso defender Portugal”, acrescentou, mantendo sempre uma postura crítica mas moderada em relação ao projeto europeu.

O dirigente do Livre insistiu que a antiga coordenadora do Bloco de Esquerda foi favorável a um referendo sobre a pertença de Portugal à UE, quando a mesma discussão ocorria no Reino Unido. O Brexit “teve um custo enormíssimo para a população local”, assegurou Jorge Pinto. Catarina Martins esclarecia que sempre denunciou o Brexit como sendo “condicionado pelos movimentos xenófobos e de extrema-direita” e que não foi a favor de um referendo sobre a pertença à UE, mas ao Tratado Orçamental assinado em 2012.

Ainda assim, Jorge Pinto continuava a ser mais definitivo a defender que a esquerda “não deve de deixar de lutar” pelo projeto europeu. “Não vou desistir da UE”, reforçou. Aproveitando o recente documento da Estratégia de Segurança Nacional dos EUA, sublinhava a necessidade de uma posição comum na Europa. No entanto, a eurodeputada assinalava que a ameaça não vinha apenas do outro lado do Atlântico e que a própria União Europeia tem adotado políticas que desrespeitam os direitos humanos, como os pactos migratórios do Mediterrâneo. “Os líderes autoritários também estão sentados no Conselho Europeu”, resumiu.

Trazendo a discussão para dentro de portas, o candidato apoiado pelo Livre recuperou a ideia de que é “um perigo para o país pormos os ovos todos no mesmo cesto”. Jorge Pinto quer, então, ser o “bombeiro do sistema”, a “última linha de defesa”. Mas, para prevenir que a situação chegue a esse ponto, quer promover um estudo sobre capacidade de resiliência do nosso sistema democrático. Em resposta aos apelos ao voto útil, o deputado argumentou que “a principal razão para votar em alguém não pode ser quem está melhor nas sondagens”.

Referindo-se especificamente ao candidato apoiado pelo PS, Catarina Martins assumiu que “é difícil saber o que Seguro pensa sobre uma série de assuntos” sobre os quais o próximo Presidente vai ser chamado a decidir. “Há uma proximidade clara entre Seguro e Marques Mendes e ninguém vai pedir a um para desistir em prol do outro.” Sem dar grande importância à possibilidade de uma segunda volta apenas com candidatos de direita, a eurodeputada sustentou que em eleições passadas “a escolha do mal menor só tem feito o mal maior crescer”.

“Vamos à luta pelas ideias, eu sinto a minha campanha a crescer”, continuou a bloquista. Mas seria Jorge Pinto a responder pelos dois às críticas que Manuel Alegre fez à multiplicação de candidaturas à esquerda. O antigo militante do PS lembrou que o próprio Alegre também foi “vítima desse tipo de afirmações” quando a sua candidatura presidencial dividiu os socialistas em 2006.

O diálogo mais revelador

Jorge Pinto (JP): Aquilo que a Catarina Martins propunha na sequência do Brexit, ou esteve em cima da mesa no partido que então liderava, era um referendo quanto à pertença portuguesa à União Europeia. Não estou certo que esse seja o caminho a seguir, até porque nós percebemos imediatamente pelo Brexit o enormíssimo custo que teve para a própria população local (…) Aquilo que eu digo é, da mesma maneira que eu não desisti — e sei que muitos de nós não desistimos — de Portugal quando tínhamos Pedro Passos Coelho à frente do país, também não vou desistir da União Europeia. Porque sim, é um jogo de forças e aquilo que é errado é a esquerda abdicar de entrar nesse jogo de forças. É a esquerda desistir de lutar pelo projeto europeu.

(…)

Catarina Martins (CM): Eu não quero encontrar diferenças onde elas não existem, porque acho que ninguém aproveita com isso (3:02) e também este não é um debate europeu.

Moderador: Também é europeu.

CM: Sim, também é europeu, mas estou a dizer que temos que falar de mais temas. Mas só para esclarecer algumas coisas, Jorge Pinto não terá lido os documentos todos. Em primeiro lugar, eu sempre denunciei o Brexit como sendo condicionado pelos movimentos xenófobos e de extrema direita. Em segundo lugar, propus sim que, se fosse necessário, houvesse um referendo sobre o tratado orçamental com o qual queriam impor sanções a Portugal, que não estavam a impor à França, na altura em que um governo estava a tentar subir o salário mínimo nacional para proteger Portugal. E, depois, sobre a Europa e sobre os líderes autoritários, eu concordo muito que é preciso ter um projeto de democracia na Europa que se afasta completamente dos líderes autoritários.O que eu não desconheço é que os líderes autoritários também estão sentados no Conselho Europeu (…) Quando falamos de unidade em abstrato, às vezes é preciso concretizar. Eu quero falar, por exemplo, de uma capacidade de cooperação para a segurança, independente dos EUA, porque é óbvio que Donald Trump é uma ameaça para a Europa.

JP: O concreto, por exemplo, neste caso, é pormos em cima da mesa uma comunidade europeia de defesa. Está a Catarina Martins confortável com isso? Eu espero que esteja. Eu estou. Mas aquilo que tem sido a posição do partido que a apoia é contrário a esta comunidade europeia de defesa, ou pelo menos não é de apoio a esta comunidade europeia de defesa. Eu ouço-o a falar, ou ouço-o a pedir casos concretos, mas depois, quando há efetivamente o concreto, esse seguimento não acontece.

CM: Eu não sei de que é que está a falar no concreto quando diz a comunidade europeia de defesa, porque, como sabe, há muitos…

JP: …é a proposta do Livre na Assembleia da República.

CM: Peço imensa desculpa mas não acompanhei. Mas tentarei falar da ideia, porque acho que a ideia é boa (…) Mas nós estamos aqui num debate para as presidenciais, não é um debate legislativo.

JP: Não, não, nós estamos a falar da política de segurança, até porque o Presidente da República é o Comandante Supremo das Forças Armadas. A comunidade europeia de defesa esteve em cima da mesa há décadas, na verdade. Não é um projeto novo, nem é certamente um projeto nosso.

CM: Mas é um projeto contraditório.

JP: Os países europeus, no seu conjunto, já gastam cerca do triplo da Rússia em defesa. Nós não precisamos forçosamente sequer de gastar mais. (6:11) Precisamos de gastar melhor. Precisamos ter mais interoperabilidade entre sistemas. Ter, se calhar, até mais diálogo entre as diferentes Forças Armadas e as cadeias de comando. E isso consegue-se aprofundando esta integração europeia também no nível da defesa. E portanto, é isso que está em cima da mesa.

CM: Eu acho que o europeísmo é precisamente discutir as propostas de cooperação que fazem sentido para a Europa neste momento. Eu devo dizer também que tenho proposto isso, que haja uma capacidade de cooperação para a segurança na Europa que tenha autonomia face aos Estados Unidos, tenha independência. Eu tenho a defendido que não pode ser só no campo da União Europeia., é bom que a Noruega seja um parceiro, que o Reino Unido seja um parceiro. Ou seja, eu acho que nas questões da defesa e segurança, nós devemos falar com a Europa, com os países europeus. Não apenas com os países da União. Se não, ficamos mais desprotegidos.