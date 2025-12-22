A paróquia açoriana do Corvo está a promover iniciativas de angariação de fundos junto da população e dos visitantes para fazer obras na cobertura da igreja matriz, dada a indisponibilidade financeira e a falta de apoios.

Segundo o padre João Farias, que é pároco na vila do Corvo desde finais de agosto, a igreja matriz de Nossa Senhora dos Milagres, edificada em 1795, necessita de uma intervenção urgente no telhado, que está “bastante danificado” e a deixar entrar água no interior.

Como a paróquia não tem recursos financeiros, nem apoios institucionais para executar a obra, orçada em 108 mil euros, a alternativa foi avançar com a recolha de fundos na comunidade.

Assim, o sacerdote lançou recentemente a campanha “Todos juntos somos mais”, no âmbito da qual têm sido realizadas vendas de produtos gastronómicos confecionados pela comunidade, como torresmos, sobremesas, biscoitos (conhecidos localmente por torradas docinhas), filhoses, bifanas, etc., e arrematações de vários produtos e artigos também oferecidos pelos residentes.

O padre João Farias disse esta segunda-feira à agência Lusa e à Antena 1 dos Açores que o teto da igreja está “bastante danificado” e que, devido às infiltrações de água, parte da pedra das paredes interiores “foi ganhando micro-organismos e está a começar a desfazer-se, nomeadamente o arco do coro alto”.

“O próprio coro alto tem uma parte do chão que já está danificada devido às infiltrações”, acrescentou, notando que na zona da igreja, onde funcionam a catequese e a sacristia, “também chovia muito”, mas já foi realizada uma intervenção com o apoio da Câmara Municipal do Corvo.

Para intervir no resto do telhado do templo religioso a paróquia necessita de 108 mil euros. Mas, como não tem recursos financeiros, decidiu recolher donativos junto da população “através de comidas, barraquinhas e algumas angariações”.

“Até ao momento já temos nove mil euros […]. As pessoas têm aderido muito e ajudado muito na sua generosidade”, disse o responsável, reconhecendo que são necessárias mais verbas, pois também é preciso pintar a igreja e restaurar o altar-mor.

O padre da vila do Corvo assumiu, contudo, que não vai ser fácil angariar a totalidade do dinheiro que é necessário para as obras, daí que também procurará obter apoios do município e do próprio Governo Regional dos Açores.

“Tenho esperança, tenho batido a várias portas, têm-me dito que talvez seja possível, dado que há um compromisso deste Governo [Regional], na última visita estatutária, de assim o assumir e ajudar”, disse.

Como se trata de uma paróquia pequena, sem grandes expedientes financeiros, o padre do Corvo explicou ainda que não é possível recorrer a financiamento bancário para realizar a obra.

“Não podemos assumir um encargo financeiro desses com a situação que nós temos. Numa paróquia grande funciona, mas nestas comunidades pequeninas não é fácil”, sustentou.

A matriz de Nossa Senhora dos Milagres é a única igreja que existe na ilha do Corvo.

Foi construída em 1795 sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário mas, em 2014, passou a ter como orago a Senhora dos Milagres, por decreto da Santa Sé, porque os habitantes da vila do Corvo e da vizinha ilha das Flores pediam a intercessão da Senhora dos Milagres e “eram atendidos”, como explicou o sacerdote.

A festa de Nossa Senhora dos Milagres, a padroeira da mais pequena ilha dos Açores, que tem cerca de 400 habitantes, é celebrada anualmente no dia 15 de agosto.

Segundo a página Igreja Açores, naquele dia, o centro do cortejo religioso “é o andor da Senhora, onde segue a imagem, uma escultura flamenga de Malines, datada do século XVI e devidamente ornamentada com o seu tesouro: a coroa e o rosário em ouro”, que segundo a tradição terão sido oferecidos pelos piratas.