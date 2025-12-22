A Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL) vai reforçar o patrulhamento durante o período de Natal e do Ano Novo em todo o território nacional, anunciou esta segunda-feira o comissário-geral da PNTL, Henrique Costa.

“Já emitimos diretivas aos comandos municipais da PNTL e a todos as unidades para realizarem atividades de patrulhamento destinadas a prevenir o crime e eventuais acidentes, que possam ocorrer no território de Timor-Leste”, afirmou Henrique da Costa.

O comissário-geral falava no final da reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança, que decorreu esta segunda-feira no Palácio da Presidência, em Díli.

O comissário-geral da polícia timorense destacou que as igrejas dispõem de planos operacionais específicos, estando prevista a colocação de efetivos da polícia para assegurar a segurança.

Henrique da Costa disse também que durante o período festivo será proibido o consumo de bebidas alcoólicas na via pública.

“Deixo um apelo especial aos jovens e a toda a população. A segurança está nas mãos de todos nós. Não é apenas responsabilidade da polícia ou das forças de segurança. A contribuição de todos é essencial para garantir a estabilidade e a paz, que já demonstrámos em eventos anteriores”, acrescentou o comissário-geral da PNTL.

Também em declarações aos jornalistas no final da reunião do Conselho Superior de Defesa e Segurança, o primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, disse que o Presidente, José Ramos-Horta, agradeceu à sociedade por promover um “clima de paz e harmonia” em 2025.

Xanana Gusmão afirmou ainda que o chefe de Estado apelou a todos para continuarem a preservar a estabilidade e para refletirem sobre o que já foi realizado e procurar melhorar o que não esteve à altura.

O Governo timorense estabeleceu, em setembro, uma Força Tarefa Conjunta para garantir a ordem pública até ao início de 2026.

A força é coordenada pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, tenente-general Domingos Raul “Falur Rate Laek”, e pelo comandante-geral da Polícia Nacional de Timor-Leste, Henrique da Costa.