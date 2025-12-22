Portugal termina 2025, ano em que venceu pela segunda vez a Liga das Nações de futebol e garantiu a qualificação para o Mundial2026, no sexto lugar do ranking FIFA, esta segunda-feira divulgado, que continua liderado pela Espanha.

Num lista sem qualquer alteração no top 30 em relação à contabilidade de novembro, visto que apenas existiram jogos a contar para a Taça Árabe, a seleção nacional viu confirmado o sexto posto, com Espanha, atual campeã europeia, Argentina, atual campeã mundial, e França, respetivamente, a finalizarem o ano no pódio.

Portugal segue muito perto do Brasil, que está no quinto lugar, e continua à frente dos Países Baixos, sétimos.

Em termos de adversários no próximo Campeonato do Mundo, em que a equipas das ‘quinas’ vai disputar o Grupo K, a Colômbia está perto do top 10 no 13.º lugar, enquanto o Uzbequistão é 50.º.

O grande ‘vencedor’ do ano foi o Kosovo, que subiu no total em 2025 19 posições, terminando no 80.º posto, seguindo da Noruega (29.ª) e Suriname (123.º), ambos com subidas de 15 lugares.

Dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), Cabo Verde, que garantiu o primeiro Mundial da sua história, reforçou o estatuto do mais bem classificado, subindo uma posição para em 67.º.

Entre os treinadores português, Omã, de Carlos Queiroz, ocupa o 79.º posto, a Guiné, de Paulo Duarte é 81.ª, e o Kuwait, de Hélio Sousa, é 135.º.

A próxima atualização do ranking FIFA está agendada para 19 de janeiro do próximo ano.

Ranking da FIFA (22 de dezembro):

1. (1) Espanha, 1.877,18 pontos.

2. (2) Argentina, 1.873,33.

3. (3) França, 1.870.

4. (4) Inglaterra, 1.834,12.

5. (7) Brasil, 1.760,46.

6. (5) PORTUGAL, 1.760,38.

7. (6) Países Baixos, 1.756,27.

8. (8) Bélgica, 1.730,71.

9. (10) Alemanha, 1.724,15.

10. (11) Croácia, 1.716,88.

(…)

67. (68) Cabo Verde, 1.370,49.

89. (89) Angola, 1.271,54.

102. (102) Moçambique, 1.223,48.

133. (133) Guiné-Bissau, 1108,09.

189. (190) São Tomé e Príncipe, 871,63.

193. (193) Macau, 865,29.

198. (198) Timor-Leste, 835,55.