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O coordenador nacional do BE, José Manuel Pureza, alertou esta terça-feira para uma “epidemia da solidão” no país, que afeta mais velhos e jovens, apelando para que o combate a este fenómeno seja uma prioridade política.

Numa mensagem de Natal divulgada pelo partido, José Manuel Pureza alerta que “a solidão é uma ameaça global de saúde pública” e “quem o diz é a Organização Mundial de Saúde”.

“Só há uma forma de responder à epidemia da solidão em Portugal e é reforçarmo-nos como comunidade solidária. Desde a vizinhança como atenção a quem ao nosso lado vive só, até à exigência da criação de serviços públicos de cuidados, seja em escala autárquica, seja em escala nacional, para que ricos e pobres tenham cuidados por igual, temos de fazer do combate solidário à epidemia da solidão uma prioridade política”, apelou Pureza.

O coordenador nacional do BE alertou que “mais de um milhão de pessoas vivem sozinhas no país” e que este “número impressionante tem política dentro”.

“Mais de metade tem mais de 65 anos e um quarto tem mais de 75. E solidão e fragilidade juntam-se e mostram que em Portugal ser-se rico ou ser-se pobre é decisivo para se ter ou não cuidados de qualidade. Num país em que o Estado falha na garantia de cuidados a quem tem menos e deixa que o mercado faça disso um negócio, a junção de solidão, pobreza e velhice é um dos principais motores de exclusão e de privação dos direitos”, argumentou.

Pureza realçou que este fenómeno afeta também os jovens que vivem sozinhos: “a sua solidão é o rosto da combinação entre precariedade, baixos salários e especulação imobiliária”.

“À solidão respondemos com solidariedade e isso faz de nós grandes. Essa é a mensagem do Bloco de Esquerda para este Natal e para todos os dias”, remata na mensagem.