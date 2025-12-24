O PS/Açores alertou esta terça feira para a baixa taxa de vacinação contra a gripe no arquipélago e vai questionar o Governo Regional sobre que medidas estão a ser implementadas para responder ao previsível aumento da procura dos serviços de saúde.

Em comunicado, o PS/Açores adianta que o grupo parlamentar socialista na Assembleia Legislativa Regional visitou esta terça feira a Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel para avaliar o grau de preparação para a época gripal, tendo constatado que “apenas 37% da população elegível foi vacinada contra a gripe sazonal, um valor inferior ao desejável e que representa uma redução de cerca de cinco pontos percentuais face ao ano anterior”.

Citada na nota, a deputada Sandra Costa Dias salienta que “este dado assume particular relevância numa altura em que se antecipa um aumento da atividade gripal, agravado pela proximidade da época natalícia, tradicionalmente associada a maior circulação de vírus respiratórios e a um acréscimo da procura por cuidados de saúde”.

“A vacinação continua a ser o principal instrumento de prevenção, sendo essencial reforçar a sensibilização da população e garantir que não existem obstáculos no acesso à vacina, sobretudo junto dos grupos mais vulneráveis”, alerta a socialista.

No âmbito da deslocação, o grupo parlamentar do PS/Açores vai apresentar um requerimento a solicitar esclarecimentos do Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) sobre as medidas concretas que estão a ser implementadas para responder ao previsível aumento da procura dos serviços de saúde durante o pico da atividade gripal.

Na nota, e apesar de reconhecer “o empenho e o esforço acrescido dos profissionais de saúde”, o PS considera que “subsistem dúvidas quanto ao grau de preparação e à articulação das respostas anunciadas” pelo executivo açoriano em termos de recursos humanos e organização dos serviços.

“A prevenção continua a ser o instrumento mais eficaz para reduzir o impacto da gripe e de outras infeções respiratórias, o que implica uma aposta clara na sensibilização da população e na eliminação de obstáculos ao acesso à vacinação”, acrescenta Sandra Costa Dias.

Durante a visita os deputados socialistas constataram ainda a necessidade de acelerar as intervenções nos centros de saúde e unidades de saúde da ilha de São Miguel, de forma a melhorar as condições de acessibilidade aos cuidados de saúde, é ainda referido no comunicado.