A Infraestruturas de Portugal (IP) retirou um vídeo do seu site que publicitava a conclusão de obras no projeto da linha de Sines e Sul, avançou o jornal Público, que noticia que a publicação foi feita por erro e apagada entretanto.

Segundo o jornal, o vídeo mostrava a entrada em serviço das estações técnicas no troço ferroviário que ligará a cidade portuária a Ermidas-Sado, no concelho de Santiago do Cacém. Questionada pelo Público, a empresa esclareceu que o vídeo “estava carregado em backoffice e, por lapso, foi feita a sua disponibilização pública“. Porém, acrescenta, a situação foi “corrigida de imediato” e o vídeo já não se pode ser encontrado quer no site, quer nas plataformas.

Estas estações técnicas são essenciais para início do funcionamento deste troço da ferrovia, explica o jornal, apontando que permitirão o cruzamento de comboios de mercadorias de 750 metros. Porém, explica, a IP, a sua abertura só “ocorrerá depois da verificação de conformidade CE para os subsistemas de infraestrutura, energia e controlo e comando de circulação, e inerente autorização de entrada em serviço por parte do IMT”. Tudo isto só ficará pronto “em 2026”.

Porém, a empresa pública destacou ao Público que “são já muitas as intervenções concretizadas”: “Importa destacar, são já muitos e significativos os benefícios que esta infraestrutura ferroviária atualmente oferece, nomeadamente ao nível da operação, eficiência e segurança”.

A construção deste troço arrancou em 2021, quando a obra foi adjudicada ao consórcio do grupo Somague por cerca de 28,5 milhões de euros, numa altura em que o Ministério das Infraestruturas e Habitação era liderado por Pedro Nuno Santos. Este, juntamente com o troço Évora-Elvas, farão parte de uma ligação rodoviária que ligará Sines à cidade espanhola de Badajoz, com entrada em funcionamento prevista para 2027, noticiou o jornal.