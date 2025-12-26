Artistas e bandas como bbb hairdryer, MAQUINA. e INÓSPITA atuam entre esta sexta-feira e domingo no Festival Emergente, “da nova geração da música portuguesa”, que acontece no espaço B.O.T.A., em Lisboa.

De acordo com a organização, este ano são 11 os artistas selecionados através do concurso Super Emergentes, que recebeu “134 candidaturas (mais 42 do que em 2024) de todo o país e das ilhas, de variados géneros musicais e com uma qualidade elevadíssima, o que dificultou a tarefa do Júri Emergente”.

Os projetos selecionados vão “da música experimental, passando pela eletrónica, pela pop e pop-rock, pelo rap até ao punk-rock, mas também das misturas às reinvenções disto tudo”.

São eles: ADORO PROTOCOLO, Beatriz Madruga, canalzero, FALCONA, LESMA, MANGUALDE, MARKZS, mokina, PARQUE IMPÉRIO, ROADKILL e RT-FACT.

A estes, juntam-se no cartaz a banda Mão Cabeça, “por votação do público, vencedora das oito sessões NEXT”, e os artistas e bandas convidadas: INÓSPITA, MALVA, DIVÃ, bbb hairdryer, Chat GRP e MAQUINA., “que abrem e fecham a programação de cada um dos dias”.

Ao todo serão 18 os concertos, seis por dia, divididos em duas sessões: três concertos à tarde e três concertos à noite, em cada dia.

O Festival Emergente apresenta-se, desde a primeira edição, como “o festival da nova geração da música portuguesa independente”.

Mais informações sobre o festival estão disponíveis no site do B.O.T.A.