1234kWh poupados 1234 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Treinador francês Jean-Louis Gasset morreu aos 72 anos

Este artigo tem mais de 6 meses

O filho de Bernard Gasset, um dos fundadores do Montpellier, treinou o clube em três alturas. O emblema gaulês destacou o seu "profissionalismo, gentileza e vontade de transmitir conhecimentos".

i

MICHELE MARAVIGLIA/EPA

MICHELE MARAVIGLIA/EPA

O treinador francês Jean-Louis Gasset morreu nesta sexta-feira, aos 72 anos, informou o Montpellier, clube que representou toda quase a carreira de futebolista e que também orientou em três ocasiões.

“O Montpellier soube com imensa tristeza do falecimento de Jean-Louis Gasset. O clube perdeu uma das suas figuras icónicas. A nossa tristeza é enorme ao lembrarmos o seu sorriso, a sua voz inimitável e a sua sagacidade”, escreveu o emblema gaulês nas suas redes sociais.

Jean-Louis era filho de Bernard Gasset, um dos fundadores do Montpellier, clube que treinou em três alturas, a última das quais entre outubro de 2024 e abril de 2025, formação que no seu luto destacou ainda o “profissionalismo, gentileza e vontade de transmitir conhecimentos” de Jean-Louis Gasset.

Gasset foi o homem de confiança do técnico Laurent Blanc durante cerca de uma década, começando no Bordéus, em 2009, com o qual foi campeão nacional, venceu a Taça da Liga e a Supertaça, além da passagem pelo Paris Saint-Germain, com três campeonatos, três Taças da Liga, duas Taças e três Supertaças de França.

A dupla esteve junta igualmente na liderança da seleção de França, entre 2010 e 2012.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos
Noticiário

00h. Liga das Nações: Portugal bate Dinamarca por 4-2

Seleção Nacional

Assobios, saídas da zona técnica e o empurrão de Höjlund

Benfica

SAD do Benfica aprova contas com lucro de 19,1 milhões 

Sem Falta

Dinamarca x Portugal. "Arbitragem tranquila e positiva"

Populares
Noticiário

19h. Ventura diz que PS condicionou negociação do OE

Rali de Portugal

Viseu: Rali de Portugal 2027 não se vai realizar

Seleção Nacional

"Já tive casos com muitos jogadores. Com o Cris, não existe"

Desporto

Câmara de Gondomar distingue Diogo Jota e André Silva

Últimas
Noticiário

1h.Influencer. MP impede António Costa de consultar processo

Israel

Pântanos, genocídios e 74 chibatadas

José António Rodrigues do Carmo
Igreja Católica

Francisco de Assis contra as sociedades grátis

P. João Basto
Brasil

Política sem responsabilização

Mafalda Pratas

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.