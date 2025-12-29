A nova versão da diretiva das viagens organizadas, acordada entre o Parlamento Europeu e o Conselho, vai criar uma “maior previsibilidade nas vendas digitais” e trazer “benefícios para os consumidores”, defende a Associação Nacional de Agências de Viagens (ANAV).

Em 2 de dezembro de 2025, o Parlamento Europeu e o Conselho chegaram a um acordo provisório sobre a revisão da diretiva, proposta pela Comissão em novembro de 2023, que visa reforçar os direitos dos viajantes quando celebram contratos para viagens organizadas e serviços conexos.

Em reação ao entendimento alcançado para rever as regras, a associação portuguesa afirma que os ajustes previstos representam “um passo importante no reforço da confiança dos consumidores e na clarificação do enquadramento jurídico aplicável às viagens organizadas e aos pacotes turísticos”.

Entre os pontos positivos está a “maior previsibilidade nas vendas digitais”, bem como “regras claras para vouchers” e uma “confiança reforçada do consumidor”, salienta a ANAV em comunicado.

A associação refere que, com a atual diretiva, de 2015, o regime das reservas online era “pouco claro” e que, agora, com a versão a que o Parlamento e o Conselho consensualizaram, há uma clarificação das regras relativamente aos pacotes quando há uma “transferência de dados e compra em 24 horas”.

Para a ANAV, a futura diretiva, ao definir um quadro jurídico que responde às “lacunas e ambiguidades que, ao longo dos anos, geraram interpretações divergentes e insegurança jurídica” no setor, trará “benefícios relevantes”, mas também “desafios substanciais para as agências de viagens portuguesas, em particular para as micro e pequenas empresas”.

“A associação aplaude o reforço da proteção do consumidor e a clarificação de conceitos fundamentais, nomeadamente através de uma definição mais precisa de ‘pacote’ e de ‘viagem organizada'” e destaca “o fortalecimento das regras de transparência e informação pré-contratual, assegurando que os viajantes têm acesso claro e completo a todos os elementos essenciais da viagem, como serviços incluídos, preços, condições de cancelamento, requisitos de pagamento, acessibilidade e seguros”.

A alteração legislativa “beneficia as agências devidamente licenciadas, contribuindo para diferenciar o setor regulado de operadores informais e de práticas comerciais à margem da lei”, refere.

No entanto, haverá um impacto para as agências, que “terão de proceder a alterações relevantes”, afetando “de forma mais significativa os pequenos agentes, que dispõem de menos recursos tecnológicos e administrativos para cumprir as novas obrigações”.

Entre os pontos que a associação diz ser preciso as agências terem atenção está o facto de se manter o prazo de 14 dias para reembolsos.

O presidente da ANAV, Miguel Quintas, citado no comunicado, assegura que a associação “continuará a acompanhar de perto o processo legislativo europeu e nacional, bem como a apoiar as agências de viagens na adaptação às novas normas”.