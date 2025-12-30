A empresa norte-americana Factorial Energy é, de momento, a mais avançada no desenvolvimento de baterias sólidas, que trocam o habitual electrólito líquido a ligar os dois eléctrodos, o cátodo e o ânodo, por um sólido que impede fugas e não aquece perigosamente durante recargas mais rápidas a potências superiores. Paralelamente, as baterias sólidas serão ainda mais baratas e possuem uma densidade energética muito superior, o que lhes permite garantir maior autonomia para o mesmo peso e volume do acumulador. Depois de uma demonstração considerada um sucesso, utilizando um Mercedes EQS com as novas baterias, a Factorial Energy prepara-se agora para o lançamento em bolsa, antes de arrancar com a produção em série das baterias sólidas, que já têm importantes clientes à espera. E há muito tempo.

Para mostrar que não está a brincar em serviço, a Factorial Energy demonstrou que as baterias com a sua tecnologia são capazes de ir mais longe do que quaisquer outras. E esta abordagem da empresa norte-americana faz todo o sentido, dada a necessidade de demonstrar ao mercado que as suas baterias sólidas não eram mais um logro — ou um excesso de optimismo —, como o que tem levado diversos fabricantes de acumuladores a afirmar (abusivamente) que já dominam a tecnologia e que estavam apenas a meses de apresentar as primeiras baterias com esta solução, apesar destas promessas já terem décadas.

A Factorial Energy pegou num enorme e pesado Mercedes EQS modificado, equipado com as suas baterias sólidas e, em Setembro, conduziu-o durante mais de 1200 km sem necessidade de recarregar, num teste em condições reais de utilização. E, no final, ainda restava carga na bateria, o que lhe permitiria ir um pouco mais longe. De realçar que, por muito que o EQS seja um veículo luxuoso e com dimensões mais que generosas, é certamente um dos piores automóveis para alcançar uma autonomia mais impressionante, mais uma vez devido à sua volumetria e peso.

A Factorial Energy já conta entre os seus clientes com a Mercedes, a Stellantis, a Hyundai e a Kia, além de outros construtores, todos eles desejosos de poder equipar os seus modelos com estas baterias mais eficientes, baratas e seguras. A CEO do fabricante de acumuladores fez saber que já provaram que as suas baterias sólidas funcionam e asseguram as vantagens em matéria de eficiência e autonomia que os fabricantes de veículos eléctricos há muito procuram. O Mercedes EQS de testes utilizou as células mais recentes da empresa, com 106 amperes, depois de a Stellantis já ter testado em condições laboratoriais as células anteriores, com 77 Ah, menos eficientes, mas ainda assim muito melhores do que as baterias “não sólidas” que actualmente existem no mercado.

Com o lançamento em bolsa, a Factorial Energy pretende estar em condições de se fundir com a Cartesian Growth Corporation III, o que fará disparar o valor da companhia para cerca de 1,1 mil milhões de dólares, o que faculta à empresa 100 milhões para continuar o seu programa de desenvolvimento dos seus acumuladores de ponta.