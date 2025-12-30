O actor Idris Elba, elementos da equipa feminina de futebol vencedora do Campeonato Europeu de 2025 e os patinadores artísticos Jayne Torvill e Christopher Dean são algumas das figuras contempladas nas distinções de Ano Novo do Rei Carlos III de Inglaterra.

Publicada na segunda-feira, a lista com 1.157 nomes inclui personalidades da política, do desporto, das artes, mas também pessoas relevantes para a comunidade. Todas elas receberão formalmente as suas condecorações em cerimónias de investidura a realizar mais tarde, em 2026, em residências reais como o Palácio de Buckingham.

Congratulations to everyone recognised in HM the King's New Years Honours 2025! ???? Find the full list of recipients here – https://t.co/7zhR2eQMNr pic.twitter.com/ysaw5RRmzK — Cabinet Office (@cabinetofficeuk) December 30, 2024

Entre o conjunto de grandes celebridades galardoadas, Sir Idris, estrela de séries como Luther e The Wire, foi feito cavaleiro pelo serviço prestado aos jovens com a Elba Hope, fundação que promove a igualdade através da defesa dos jovens, do acesso a oportunidades, da empregabilidade e da educação bem como a campanha contra crimes com facas.

Não é a primeira vez que a Coroa Britânica olha para Idris. Na adolescência, recebeu uma bolsa de 1.500 libras (1.700 euros) para frequentar o programa do National Youth Music Theatre. A partir daí a sua carreira como ator ganhou fôlego, destacando-se na série de televisão The Wire ao mesmo tempo que se tornava conhecido também no cinema como protagonista em Beasts of No Nation e Mandela: Longo Caminho Para a Liberdade, entre outros.

“Espero que possamos fazer mais para chamar a atenção para a importância de um apoio contínuo e prático aos jovens e para a responsabilidade de todos em ajudá‑los a encontrar uma alternativa à violência”, reagiu o ator em declarações citadas pela Euronews.

Também Patrick McCabe, antigo funcionário das Nações Unidas responsável pela remoção de bombas por detonar em Gaza, foi nomeado cavaleiro, bem como Tristram Hunt, ex-deputado trabalhista, agora diretor do Museu Victoria and Albert, em Londres, pelos serviços prestados a museus e a antiga diretora do Serviço de Saúde inglês, Amanda Pritchard.

“A lista de distinções deste ano celebra o melhor da Grã-Bretanha — pessoas que colocam o bem comum acima dos seus próprios interesses para fortalecer as comunidades e mudar vidas”, afirmou o primeiro-ministro Keir Starmer, em comunicado divulgado no site do governo.

Segundo o mesmo site, entre os condecorados figuram famílias de acolhimento, figuras de referência no desporto feminino, profissionais de saúde, defensores das artes e dos jovens.

Mais do que servir para distinguir nomes já reconhecidos na sociedade, as chamadas “Honras de Ano Novo” britânicas, que remontam a pelo menos 1890, foram criadas para homenagear pessoas que tenham contribuído para a vida nacional através de um trabalho muitas vezes pouco reconhecido ao longo de muitos anos.

Texto editado por Dulce Neto