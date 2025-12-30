Uma família de dois adultos e de duas crianças ficou esta quarta-feira desalojada por precaução devido a um incêndio na habitação, disse à agência Lusa a adjunta do comando dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades.

“Houve uma explosão na parte da cave, junto a uma zona de ferramentas, por baixo da zona habitável. Ou seja, a zona superior tem o piso com muita temperatura e, por precaução, até à avaliação de técnicos, a família saiu”, adiantou Sofia Ferreira.

A adjunta do comando dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades disse que se trata de “uma família, um casal com duas crianças, que ficou alojada em casa de familiares”.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, o alerta para o incêndio urbano junto do centro da vila de Oliveira de Frades, concelho do distrito de Viseu, foi dado pelas 17h58.

O fogo ficou extinto cerca das 19h30.

No local estiveram 10 operacionais apoiados por cinco veículos dos Bombeiros Voluntários de Oliveira de Frades e da Guarda Nacional Republicana (GNR).