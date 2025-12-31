Os protestos no Irão contra a deterioração da situação económica e a desvalorização da moeda continuaram esta-feira, pelo terceiro dia consecutivo, com manifestações em várias universidades, indicaram meios de comunicação social locais.

Entretanto, em várias universidades da capital iraniana, incluindo as universidades de Teerão, Sharif e Beheshti, as mais prestigiadas do Irão, foram encerradas.

O portal de notícias ‘online’ Amirkabir avançou que os estudantes realizaram manifestações de apoio aos protestos de comerciantes e cidadãos contra a crise económica no país, duramente atingido pelas sanções dos EUA e da ONU devido ao programa nuclear.

Em Teerão, foram registados encerramentos parciais de várias lojas no Grande Bazar e noutros mercados da zona sul da capital, de acordo com imagens publicadas nas redes sociais pela organização não-governamental (ONG) iraniana de oposição Hrana, com sede nos Estados Unidos.

Os vídeos mostram um grande contingente de forças de segurança no bazar e nas ruas adjacentes.

A Hrana acrescentou que também houve manifestações nas cidades de Kermanshah, no oeste do país, e Shiraz, no sul, com gritos de “Morte à inflação” e “Fechem, fechem”, incitando os comerciantes a aderir ao movimento de protesto social que começou no domingo em Teerão.

Os protestos começaram no domingo, quando os comerciantes de diversos mercados e centros comerciais do centro e sul de Teerão fecharam as suas lojas e marcharam pelas ruas adjacentes em resposta às fortes oscilações do mercado cambial, à queda acentuada do valor do rial e à instabilidade económica.

As manifestações continuaram na segunda-feira e alastraram-se a outras cidades, como Malard (na província de Teerão), Karaj (norte), Kerman (sudeste), Zanyan e Hamadan (noroeste) e à ilha de Qeshm (sul).

Em alguns destes protestos, ouviram-se palavras de ordem contra a República Islâmica, como “Morte ao ditador”, de acordo com vídeos publicados por ativistas nas redes sociais.

O Governo iraniano reconheceu já a legitimidade dos protestos contra as dificuldades económicas e defendeu o diálogo com os manifestantes, prometendo implementar reformas para preservar o poder de compra dos cidadãos.

O Irão enfrenta uma inflação anual superior a 42%, enquanto a inflação acumulada entre novembro e dezembro atingiu os 52% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Além disso, a moeda iraniana perdeu, este ano, 69% do valor face ao dólar.