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O segundo dia do ano foi o escolhido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para remodelar a estrutura da governação da Ucrânia. O chefe de Estado anunciou, esta sexta-feira, ter escolhido Mykhailo Fedorov, atual ministro da Transformação Digital, para assumir a pasta-chave da Defesa, sucedendo a Denis Shmyhal. Já Kyrylo Budanov, até agora chefe das secretas militares, foi nomeado chefe de gabinete do Presidente, uma posição-chave antes ocupada pelo poderoso Andriy Yermak.

“Hoje, iniciámos uma reforma substancial – mudanças internas para tornar a Ucrânia mais resiliente”, anunciou Zelensky no seu vídeo diário dirigido à nação e divulgado nas redes sociais, tendo sublinhado que, em 2025, “houve bons resultados por parte das instituições estatais que precisam ser ampliados, bem como problemas que não devem ser levados para o novo ano“.

Today, we have begun a substantial overhaul – internal changes to make Ukraine more resilient.



Last year, there were good results from state institutions that need to be scaled up, as well as problems that should not carry over into the new year. Therefore, a wave of personnel… pic.twitter.com/wcqTagybnP — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 2, 2026

Ao todo, foram feitas quatro grandes mudanças na liderança de cargos nas agências do Estado. Sobre a nomeação de Fedorov, o Presidente elogiou o facto de estar profundamente envolvido em questões ligadas à Linha de Drones [uma iniciativa para aumentar as defesas por drone]” e que “trabalha muito eficientemente em digitalizar os serviços e processos públicos”.

“Decidi mudar a estrutura do Ministério da Defesa da Ucrânia. Ofereci a Mykhailo Fedorov o cargo de novo ministro da Defesa ucraniano”, afirmou. “Juntamente com todos os nossos militares, o comando do exército, os fabricantes nacionais de armas e os parceiros da Ucrânia, devemos implementar mudanças no setor de defesa que serão úteis”, acrescentou o Presidente.

Mykhailo Fedorov ocupa o cargo de ministro da Transformação Digital desde 2019, sendo relativamente desconhecido do público e um novato na política, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Já sobre a nomeação de Kyrylo Budanov, até agora chefe dos Serviços Secretos de Defesa da Ucrânia, o Presidente apontou que a sua “experiência e a força” são “suficientes para orientar o trabalho do Gabinete em questões de segurança e no processo de negociação”. Budanov substitui Andriy Yermak, um dos homens mais poderosos da Ucrânia antes da sua queda, devido a um escândalo de corrupção.

Budanov, atualmente com 39 anos, assumiu em 2020 a direção da inteligência militar (GUR) em 2020, uma das instituições consideradas entre as “mais competentes” do país invadido pela Rússia, de acordo com o jornal ucraniano The Kyiv Independent.

O novo chefe do gabinete presidencial tem, desde já, a missão de estabelecer novos parâmetros e estratégias para a defesa e o desenvolvimento do Estado ucraniano, adiantou Zelensky.

O substituto de Budanov foi também confirmado pelo Presidente. Oleh Ivashchenko, elogiado por Zelensky como “um profissional altamente qualificado” que liderava as Secretas Externas da Ucrânia, será o próximo chefe das secretas militares.

Zelensky indicou que já encarregou Budanov — embora este ainda não tenha sido nomeado oficialmente –, juntamente com os responsáveis pela segurança nacional, o Conselho de Defesa da Ucrânia e outras instituições, de “atualizar e apresentar a base estratégica” das defesas do Estado ucraniano.

A quarta mudança foi já anunciada, mas ainda não tem um nome. Zelensky diz querer mudar o chefe da Guarda Fronteiriça ucraniana e contou estar “à espera dos nomes do Ministro do Interior” para fazer uma escolha.

Shmyhal sai do cargo sem explicação, mas fica “equipa da Ucrânia”

O governante ucraniano não explicou, no entanto, a sua decisão de substituir o atual ministro da Defesa, Denys Shmyhal, antigo primeiro-ministro que assumiu o cargo há menos de um ano, em julho de 2025.

O Presidente da Ucrânia adiantou só que tinha proposto que “Denys Shmyhal liderasse outra direção no trabalho governamental” e que fosse “igualmente importante” para a sua “resiliência”.

“Denys Shmyhal continua a fazer parte da nossa equipa – a equipa da Ucrânia – e estou-lhe grato pelo seu trabalho sistemático em prol do nosso Estado”, acrescentou.