Acompanhe o nosso liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

O segundo dia do ano foi o escolhido pelo Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para remodelar a estrutura da governação da Ucrânia. O chefe de Estado anunciou, esta sexta-feira, ter escolhido Mykhailo Fedorov, atual ministro da Transformação Digital, para assumir a pasta-chave da Defesa, sucedendo a Denis Shmyhal. Já Kyrylo Budanov, até agora chefe das secretas militares, foi nomeado chefe de gabinete do Presidente, uma posição-chave antes ocupada pelo poderoso Andriy Yermak.

“Hoje, iniciámos uma reforma substancial – mudanças internas para tornar a Ucrânia mais resiliente”, anunciou Zelensky no seu vídeo diário dirigido à nação e divulgado nas redes sociais, tendo sublinhado que, em 2025, “houve bons resultados por parte das instituições estatais que precisam ser ampliados, bem como problemas que não devem ser levados para o novo ano“.

Ao todo, foram feitas quatro grandes mudanças na liderança de cargos nas agências do Estado. Sobre a nomeação de Fedorov, o Presidente elogiou o facto de estar profundamente envolvido em questões ligadas à Linha de Drones [uma iniciativa para aumentar as defesas por drone]” e que “trabalha muito eficientemente em digitalizar os serviços e processos públicos”.

Decidi mudar a estrutura do Ministério da Defesa da Ucrânia. Ofereci a Mykhailo Fedorov o cargo de novo ministro da Defesa ucraniano”, afirmou. “Juntamente com todos os nossos militares, o comando do exército, os fabricantes nacionais de armas e os parceiros da Ucrânia, devemos implementar mudanças no setor de defesa que serão úteis”, acrescentou o Presidente.

Mykhailo Fedorov ocupa o cargo de ministro da Transformação Digital desde 2019, sendo relativamente desconhecido do público e um novato na política, noticiou a agência France-Presse (AFP).

Já sobre a nomeação de Kyrylo Budanov, até agora chefe dos Serviços Secretos de Defesa da Ucrânia, o Presidente apontou que a sua “experiência e a força” são “suficientes para orientar o trabalho do Gabinete em questões de segurança e no processo de negociação”. Budanov substitui Andriy Yermak, um dos homens mais poderosos da Ucrânia antes da sua queda, devido a um escândalo de corrupção.

Budanov, atualmente com 39 anos, assumiu em 2020 a direção da inteligência militar (GUR) em 2020, uma das instituições consideradas entre as “mais competentes” do país invadido pela Rússia, de acordo com o jornal ucraniano The Kyiv Independent.

Andriy Yermak. Quem é a “sombra” de Zelensky, o controverso chefe de gabinete que despede críticos e pensou a polémica lei anticorrupção?

O novo chefe do gabinete presidencial tem, desde já, a missão de estabelecer novos parâmetros e estratégias para a defesa e o desenvolvimento do Estado ucraniano, adiantou Zelensky.

O substituto de Budanov foi também confirmado pelo Presidente. Oleh Ivashchenko, elogiado por Zelensky como “um profissional altamente qualificado” que liderava as Secretas Externas da Ucrânia, será o próximo chefe das secretas militares.

Zelensky indicou que já encarregou Budanov — embora este ainda não tenha sido nomeado oficialmente –, juntamente com os responsáveis pela segurança nacional, o Conselho de Defesa da Ucrânia e outras instituições, de “atualizar e apresentar a base estratégica” das defesas do Estado ucraniano.

A quarta mudança foi já anunciada, mas ainda não tem um nome. Zelensky diz querer mudar o chefe da Guarda Fronteiriça ucraniana e contou estar “à espera dos nomes do Ministro do Interior” para fazer uma escolha.

Shmyhal sai do cargo sem explicação, mas fica “equipa da Ucrânia”

O governante ucraniano não explicou, no entanto, a sua decisão de substituir o atual ministro da Defesa, Denys Shmyhal, antigo primeiro-ministro que assumiu o cargo há menos de um ano, em julho de 2025.

O Presidente da Ucrânia adiantou só que tinha proposto que “Denys Shmyhal liderasse outra direção no trabalho governamental” e que fosse “igualmente importante” para a sua “resiliência”.

“Denys Shmyhal continua a fazer parte da nossa equipa – a equipa da Ucrânia – e estou-lhe grato pelo seu trabalho sistemático em prol do nosso Estado”, acrescentou.