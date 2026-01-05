A Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada (CCIPD) manifestou esta segunda-feira preocupação com o impacto que a indisponibilidade temporária do navio Furnas, em reparação após um incidente recente, pode ter na regularidade da operação marítima semanal para Santa Maria.

Em comunicado, a associação empresarial das ilhas de São Miguel e de Santa Maria pede ao Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) que mobilize, com “a maior brevidade possível”, o navio Margarethe, que está “operacional e disponível no porto de Ponta Delgada”, na ilha de São Miguel.

No entender da CCIPD, a utilização daquela embarcação poderá “suprir temporariamente a ausência do Furnas e garantir a continuidade da ligação marítima semanal” àquela ilha.

A CCIPD recorda que, recentemente, foi possível assegurar uma operação semanal para Santa Maria, através do ajustamento da operação interilhas e da utilização de mais do que um navio, solução que representou “um avanço significativo” para a economia da ilha de Santa Maria, reforçando “a previsibilidade no abastecimento, no escoamento de mercadorias e no acesso aos mercados”.

Para a associação, uma eventual interrupção dessa operação semanal assume “particular gravidade” num contexto em que o transporte marítimo “tem sido frequentemente condicionado pelo estado do mar”, com especial impacto no transporte de determinados tipos de carga, como o gado vivo.

“Existem, neste momento, situações em que animais aguardam há mais de 15 dias para serem exportados, com prejuízos económicos relevantes para os operadores e riscos acrescidos para a atividade”, alerta a CCIPD.

Os empresários sublinham que a operação semanal “é essencial para o normal funcionamento” da economia da ilha de Santa Maria, “determinante para os setores produtivos, para o comércio e para a estabilidade das cadeias logísticas”.

“Qualquer interrupção prolongada compromete a atividade económica e agrava as dificuldades estruturais associadas à insularidade”, aponta a associação empresarial das ilhas de São Miguel e de Santa Maria.

A CCIPD destaca o trabalho que o Governo Regional tem desenvolvido no sentido de “melhorar a qualidade e a regularidade do serviço de transporte marítimo para a ilha de Santa Maria” e apela à “continuidade deste esforço”, defendendo que, “mesmo perante disrupções operacionais causadas por fatores externos e imprevisíveis”, devem ser encontradas soluções que salvaguardem a operação semanal.

“A economia da ilha de Santa Maria depende de forma crítica de transportes regulares e fiáveis que garantam o abastecimento e o acesso aos mercados. A manutenção dessa regularidade é uma condição essencial para o desenvolvimento económico, a coesão territorial e a sustentabilidade das atividades empresariais da ilha”, sublinha a CCIPD.