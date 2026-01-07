A requalificação da Estrada Municipal 550 (EM550), entre as freguesias de Salgueiro do Campo e Tinalhas, no valor de mais de 1,3 milhões de euros, já está em curso, informou esta quarta-feira a Câmara Municipal.

Segundo o município de Castelo Branco, a empreitada de reabilitação e conservação da EM550 decorre no troço compreendido entre o cruzamento da ex-EN112 (Salgueiro do Campo) e o cruzamento da EN352 (Tinalhas).

O investimento, no valor de 1.341.246 euros, é integralmente assegurado pela autarquia e visa a melhoria da segurança rodoviária e de circulação na rede viária municipal, promovendo melhores condições de mobilidade para os utilizadores.

“Os trabalhos a executar incluem pavimentação, colocação de lancis, sinalização vertical e horizontal, marcas rodoviárias, reposição de postes de energia e de telecomunicações, bem como requalificação das redes de abastecimento e drenagem de águas”, explicou a Câmara.

Com uma extensão aproximada de nove quilómetros (8.720 metros), a EM550 assegura a ligação entre as localidades de Salgueiro do Campo e Tinalhas, passando pelo Juncal do Campo e Freixial do Campo.

A estrada garante ainda a ligação à EN112, com acesso aos concelhos de Oleiros e Pampilhosa da Serra, A23 e à EN352, com ligação ao concelho do Fundão.

“Apesar de ser uma infraestrutura relativamente recente, a EM550 apresenta sinais evidentes de degradação, resultantes da elevada procura de tráfego pesado”, vincou o município.

Esta intervenção vai permitir reabilitar a via de forma preventiva, evitando uma degradação mais acentuada e uma futura intervenção mais profunda e onerosa.