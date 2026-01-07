Um homem de 72 anos foi detido por suspeitas de tentativa de homicídio de um outro, de 71 anos, num parque de caravanas onde residiam temporariamente em Albufeira, no Algarve, revelou a Polícia Judiciária, esta quarta-feira.

“A Polícia Judiciária (PJ), através da Diretoria do Sul, com a colaboração da GNR de Albufeira, deteve um cidadão estrangeiro suspeito da prática de um crime de homicídio na forma tentada, ocorrido no passado dia 6 de janeiro [terça-feira], na localidade de Albufeira”, informou a PJ em comunicado.

Segundo a organização policial responsável pela investigação criminal em Portugal, a vítima, também de nacionalidade estrangeira, e o agressor envolveram-se em confronto físico, no interior do parque de caravanas onde residiam temporariamente, “em resultado de desavenças antigas e em consequência de uma audiência de julgamento que ocorrera no tribunal de Albufeira na manhã desse dia [terça-feira], envolvendo os dois intervenientes”.

A PJ refere na nota que, durante o confronto, o suspeito detido, munido de uma faca, “desferiu dois golpes na zona torácica e abdominal da vítima”, que foi em seguida assistida no Hospital de Faro.

O detido vai agora ser presente a um primeiro interrogatório judicial, para aplicação de medidas de coação, estando o inquérito deste caso a ser dirigido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Albufeira.