Os seis finalistas da segunda edição do Prémio Wook Novos Autores são Sara Duarte Brandão, Ana da Cunha, Ana Cláudia Santos, Dulce de Souza Gonçalves, Nuno Duarte e Josefa de Maltezinho, foi divulgado esta quarta-feira.

Estes autores foram os escolhidos por um júri presidido pelo escritor e ex-editor Rui Couceiro, “entre os mais de 100 títulos elegíveis este ano”, lê-se no comunicado enviado à agência Lusa.

O prémio Wook “pretende dar um lugar de destaque aos novos autores, através da divulgação de obras que ilustrem a diversidade, a criatividade e a qualidade da produção literária em língua portuguesa”, segundo a mesma nota.

O galardão “distingue novos autores que tenham até duas obras de ficção literária editadas em Portugal (1.ª edição), publicadas originalmente em língua portuguesa, até à data-limite de 30 de setembro de 2025”, lê-se no regulamento.

As obras finalistas são “Quem Tem Medo dos Santos da Casa”, de Sara Duarte Brandão, com o selo das Publicações D. Quixote, “Sodade”, de Ana da Cunha, pela Sibila Publicações, “Lavores de Ana”, de Ana Cláudia Santos, pela Companhia das Letras, “O Processo”, de Dulce de Souza Gonçalves, com selo da Gradiva, “Pés de Barro”, de Nuno Duarte, da LeYa, e “Elisa”, de Josefa de Maltezinho, com a chancela da Editora Exclamação.

Segundo o regulamento da primeira edição, o prémio “consiste num galardão que será entregue ao autor premiado” que será conhecido no próximo dia 29, às 17h00, no Teatro Thalia, em Lisboa.

O Prémio Wook Novos Autores foi instituído no ano passado pela livraria online Wook, pertencente ao Grupo Porto Editora.

João Pedro Vala, com a obra “Campo Pequeno”, foi o vencedor no ano passado.