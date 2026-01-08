A estação ferroviária de Elvas, distrito de Portalegre, vai ter obras de prolongamento das plataformas e de adaptação dos níveis de segurança, acesso e conforto, num investimento de 1,4 milhões de euros, foi anunciado, esta quinta-feira.

Em comunicado, a Infraestruturas de Portugal (IP) revelou que a intervenção visa assegurar “aos utilizadores as condições adequadas para o aumento e melhoria da qualidade do serviço de transporte ferroviário de passageiros a esta estação”.

Na mesma nota de imprensa divulgada esta quinta-feira, a empresa disse que a empreitada, no valor de 1,4 milhões de euros, já foi consignada, mas não indicou o dia.

Contactada pela agência Lusa, fonte da IP precisou que a consignação desta empreitada relativa à estação ferroviária de Elvas foi efetuada na passada segunda-feira.

Com uma duração de 150 dias, de acordo com a IP, a obra vai incidir no prolongamento das plataformas existentes das linhas I e II para uma “extensão útil total de 250 metros”.

A intervenção inclui também a instalação de novas coberturas metálicas, faixas de encaminhamento de utilizadores e novos equipamentos de iluminação.

“Na plataforma da linha I/V serão igualmente executadas novas coberturas metálicas, permitindo triplicar a área atualmente coberta”, lê-se no documento.

Para a IP, a concretização desta obra “vem complementar as intervenções realizadas recentemente, garantindo que a Estação de Elvas possa acolher o serviço de passageiros com maiores níveis de capacidade, conforto e segurança”.

Esta intervenção, assinalou também a empresa, é promovida no âmbito da sua “estratégia de valorização do transporte ferroviário de passageiros”.

O objetivo da IP é incentivar a utilização de modos de transporte coletivo mais eficientes, seguros e ambientalmente sustentáveis, argumentou.