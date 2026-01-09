A aplicação My Saúde Açores, financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), ultrapassou esta sexta-feira a marca de um milhão de acessos, tendo mais de 38 mil utentes registados, revelou o executivo açoriano.

“Ultrapassar um milhão de acessos à aplicação My Saúde Açores num ano é um marco muito relevante, que demonstra a confiança dos utentes e o caminho certo que estamos a trilhar na modernização dos serviços de saúde na região”, afirmou a secretária regional da Saúde e Segurança Social dos Açores, Mónica Seidi, citada em comunicado.

Para a tutela, a aplicação, que tem tido uma “adesão crescente por parte da população açoriana”, é uma “ferramenta digital de referência na aproximação dos cidadãos ao Serviço Regional de Saúde”.

Os registos na aplicação indicam que há uma utilização transversal a todas as ilhas, com especial destaque para as ilhas Terceira, com 21% dos utentes registados, e Faial, com 22%.

Segundo o executivo açoriano, os resultados de um inquérito de satisfação aos utilizadores desta aplicação revelaram que 71% dos utentes classificaram a experiência como “excelente”, tendo a maioria avaliado o serviço positivamente e afirmado que o recomendaria a amigos e familiares.

“A elevada taxa de satisfação comprova que estamos a responder às reais necessidades dos cidadãos, com uma aplicação funcional, intuitiva e centrada no utente”, salientou Mónica Seidi.

A titular da pasta da Saúde destacou o reconhecimento externo do projeto, referindo que a Estrutura de Missão Recuperar Portugal e a Comissão Europeia, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, manifestaram a sua satisfação não apenas pelo cumprimento do marco previsto, mas também pela qualidade e funcionalidade da aplicação My Saúde Açores.

Lançada em janeiro de 2025, a My Saúde Açores permite, entre outras funcionalidades, agendar consultas, aceder a teleconsultas, consultar resultados de análises, registar parâmetros vitais e consultar os tempos de espera nas urgências.

A aplicação é uma das medidas do Hospital Digital dos Açores, financiado em 30 milhões de euros pelo PRR.

O acesso aos fundos do PRR tinha como meta que a aplicação tivesse 25 mil registos até ao fim de setembro de 2025, o que foi alcançado em agosto.

O Hospital Digital integra ainda a aquisição de equipamentos para diferentes unidades de saúde no arquipélago e o projeto MUSA – Modelo Único de Saúde dos Açores, que permitirá a interoperabilidade dos sistemas de informação do Serviço Regional de Saúde.