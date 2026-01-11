1242kWh poupados 1242 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Isaltino chama "Ronaldo" ao almirante, "queque de 3ª categoria" a Cotrim, "proto-ditadorzeco" a Ventura e "moralista de goela" a Mendes

Este artigo tem mais de 6 meses

No primeiro comício da volta, Isaltino distribuiu ataques pelos principais adversários de Gouveia e Melo. Almirante mantém Cotrim no rol de alvos-principais: "Não sou um tio de Cascais".

i

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Isaltino Morais estava a ler o discurso do telemóvel, o que o próprio admitiria ser um erro, mas não deixou de disparar em todas as direções para defender Gouveia e Melo, num discurso em que chegou a citar Barack Obama. Depois de ter passado o fim-de-semana todo a acompanhar o almirante, o autarca de Oeiras discursou perante um Teatro Diogo Bernardes em Ponte de Lima lotado e classificou João Cotrim Figueiredo como “queque de 3ª categoria”, André Ventura de “proto-ditadorzeco” e Marques Mendes de “moralista de goela”. Já quanto a Gouveia e Melo, Isaltino não tem dúvidas: é “Cristiano Ronaldo”.

O autarca de Oeiras tentou derreter, um por um, os principais adversários do almirante. Começou por atirar a João Cotrim Figueiredo, que diz ser o candidato “aventuras liberais de terceira categoria“, lembrando que os “candidatos queques não conhecem o país real“. Isaltino Morais diz que votar na pacotilha liberal é votar nos queques e acusa Cotrim de cinismo: “Durante a campanha dançam com velhotas, abraçam os pobres, beijam tudo. Se for preciso até cães. Depois da campanha, voltam para os salões de Lisboa e esquecem os pobres”.

Sobre André Ventura, Isaltino Morais pede que não se dê “o voto à direita reacionária. O que tem ele para oferecer a não ser ódio aos outros? Vamos votar num proto-ditadorzeco que trai a nossa história?” “.

Seguiu-se depois na carreira de tiro António José Seguro, a quem Isaltino chamou de “cinzento do politicamente correto”, que “nunca adianta nada”. Lembra que teve “colegas de partido que disseram que não estava a altura”, que agora são “os mesmos que agora dizem que, de todos é o menos mau.” Também deixa duras críticas a Marques Mendes que diz ser um político de “duas caras”, um “moralista de goela”, que cedo as pessoas perceberam que “não bastava”. “A campanha [de Marques Mendes] morreu”, decretou Isaltino Morais.

O autarca de Oeiras citou depois Luís Montenegro para lembrar que “há poucas semanas dizia que devíamos ser o Cristiano Ronaldo. O que entendi das palavras dele é que devemos ser a melhor versão de nós próprios. É por isso que estamos aqui, o nosso Ronaldo, Henrique Gouveia e Melo.” Isaltino Morais vai mais longe: “Tenho para mim que o próprio primeiro-ministro gostaria de estar aqui hoje. Ele gosta de estar entre os melhores. Há muita gente que apenas por disciplina partidária não está aqui connosco.”

O autarca de Oeiras diz que “a esperança é em momentos como o atual, como dizia Obama, uma ousadia. Nós somos os ousados que queremos mais. Que queremos melhor para nós e para os nossos concidadãos. Por isso é que temos de votar em Gouveia e Melo”.

Gouveia e Melo: “Eu não sou um tio de Cascais”

Depois de Isaltino Morais, discurscou Henrique Gouveia e Melo que perguntou à sala e aos portugueses: “Se tivessem que atravessar o vale escuro, que candidato queriam ter ao lado?” O almirante começou por atirar-se aos “sicários” das outras candidaturas — que agora andam a “dizer que a conversa devia ser mais elevada” — questionando: “Andaram meses a atacar-me. Mais elevada desde quando? Só agora?”

O almirante voltou a atingir António José Seguro para dizer que Portugal não pode ter na chefia do Estado “indecisão”, nem alguém que “não tem a stamina certa para reagir a uma situação de crise”. Mais à frente no discurso, chama-lhe mesmo “falso socialista”.

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

Relativamente a Cotrim Figueiredo, Gouveia e Melo diz que não é “a dar aulas de culinária” que alguém se prepara para Belém. E volta a criticá-lo por ser um “neoliberal” que “depois anda em lares de idosos, de forma muito piedosa, como se o mercado resolvesse os problemas dos idosos. E ainda acrescenta: “De uma coisa podem ter a certeza: eu não sou um tio de Cascais”.

Ataca também Marques Mendes que defende que “não é discípulo de Sá Carneiro”, acrescentando igualmente que não é a “fazer pinos e usar luvas de boxe” que se representa os portugueses quando se concorre a um cargo que exige “dignidade” e “sentido de Estado”.

Acompanhe a noite eleitoral no Interativo de Resultados das Presidenciais 2026.
Proponha uma correção, sugira uma pista: rpantunes@observador.pt

Recomendamos

Transparência

BE quer mais meios para garantir declarações de património

Governo

Transparência não sabe universo de declarações obrigatórias

E o vencedor é...

Seguro calado caladinho chega longe?

Explicador

Casos MAI. Afinal o que pensa o Presidente da República?

Populares
Argentina

Polícia argentina reprime manifestação contra Governo

Serviço Nacional de Saúde

Direita une-se para regular acesso de não residentes ao SNS

Manifestações

Porto. Carneiro pede apuramento sobre uso da força pela PSP

António José Seguro

Habitação. Seguro: Europa arrisca-se a perder a confiança

Últimas
Noticiário

As notícias das 2h

Noticiário

As notícias da 1h

Clima

A ditadura da emergência

Helena Matos
Lisboa

Lisboa, cinco anos depois

Carlos Moedas

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.