Cem personalidades que já exerceram funções ou representaram PSD e CDS — como autarcas, ministros ou dirigentes dos dois partidos — assinaram um manifesto a alertar para a importância do voto em Gouveia e Melo, que a candidatura divulgou este domingo. Os subscritores dizem que querem honrar as prioridades de Sá Carneiro, acenam com o atual “momento histórico delicado” e dizem que reconhecem ao almirante “os requisitos de independência, de frontalidade, de vontade reformista, de experiência profissional e de serviço à Pátria que devem nortear o Presidente da República.”
Os subscritores alertam para a “complexa situação político-militar global, que pode vir a determinar uma nova ordem internacional” e para as “ameaças que consequentemente o projeto europeu enfrenta”. Destacam também o “descontentamento com a degradação da qualidade da nossa democracia representativa, que tem originado um perigoso crescimento da intolerância e das forças mais extremistas que a suportam”. E falam ainda no “fraco desempenho económico e social que o País tem apresentado desde o início do século e que ameaça o nosso futuro coletivo”.
Perante essas necessidades, os subscritores — que incluem nomes como Miguel Cadilhe, Paulo Mota Pinto ou Alberto João Jardim — dizem que é preciso escolher “o candidato que melhor se adequa às necessidades que Portugal enfrenta.” E defendem que esse candidato é Gouveia e Melo porque é “profundo conhecedor da geopolítica mundial, europeísta convicto e um democrata capaz de ajudar a impulsionar as reformas de que o regime e a sociedade tanto necessitam.” Destacam ainda que é “equidistante de todos os partidos e independente de todo e qualquer interesse corporativo ou setorial”, o que permitirá que “as suas decisões possam obedecer exclusivamente à sua consciência e ao superior interesse nacional.” Dizem ainda que Gouveia e Melo tem “sentido de Estado e a gravitas necessária à representação de Portugal de acordo com o respeito, a dignidade e a honra que a nossa História impõe.”
Fazem não só questão de destacar a ligação que têm a PSD e CDS, como voltam a puxar do legado do fundador do PSD, que tanta tinta tem feito correr na campanha: “Em momento igualmente determinante para a vida nacional, o fundador do PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro, s a ordem das prioridades: ‘Primeiro o País, depois o Partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um de nós’, é a frase que nos guia e que queremos honrar.”
A lista completa dos 100 subscritores e a ligação que têm ao PSD e ao CDS:
Adão e Silva
Líder Parlamentar, Vice-Presidente da AR, Dirigente Distrital
Adriano Santos
Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio
Alberto Araújo
Deputado, autarca, Dirigente concelhio
Alberto Cerqueira de Oliveira
Deputado
Alberto João Jardim
Presidente de Governo Regional
Alberto Laplaine Guimarães
Dirigente Nacional
Alípio Dias
Secretário de Estado, Deputado, Dirigente Distrital
Ana Rita Cavaco
Dirigente Nacional e Concelhia
André Pardal
Deputado, Dirigente Nacional
Ângelo Correia
Ministro, Vice-Presidente, Presidente do Congresso Nacional
António Capucho
Ministro, Secretário-Geral, Vice-Presidente, Líder Parlamentar
António Carmona Rodrigues
Ministro, Presidente da CM Lisboa
António Caseiro Marques
Autarca, Dirigente Distrital
António da Costa Azevedo
Autarca
António Gouveia
Autarca, Dirigente Local
António José Amaral
Vereador, Dirigente Concelhio e Distrital
António Luís Correia
Dirigente Nacional, Distrital e Sindical
António Ribeiro
Autarca
António Tavares
Deputado, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio
Aristides Teixeira
Deputado, Dirigente Distrital e Concelhio
Arlindo Ferreira
Autarca, Dirigente Concelhio
Armindo Costa
Presidente da CM Famalicão, Dirigente Concelhio
Artur Osório
Autarca
Artur Seguro Pereira
Autarca, Dirigente Distrital
Artur Soveral de Andrade
Deputado
Carlos Bonifácio
Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio
Carlos Caetano
Dirigente Concelhio
Carlos Caneja de Amorim
Autarca, Dirigente Concelhio
Carlos Castanheira Penas
Autarca, Dirigente Concelhio
Clarisse Sousa
Dirigente Concelhia
Cláudia André
Deputada, Dirigente Nacional
Cristovão Neto
Autarca, Dirigente Distrital e Concelhio
David Cristovão
Autarca, Dirigente Nacional
David Justino
Minstro, Deputado, Vice-Presidente Nacional, Autarca
Ester Amorim
Dirigente Nacional e Distrital
Fátima Pereira da Silva
Autarca
Fernando Guilherme
Dirigente distrital
Fernando Moura e Silva
Deputado, Autarca, Dirigente Nacional
Fernando Negrão
Ministro, Líder Parlamentar, Vice-Presidente da AR
Fernando Tavares Pereira
Autarca
Firmino Marques
Deputado, Autarca, Dirigente Distrital e Concelhio
Francisco Carvalho
Autarca, Dirigente Concelhio
Francisco Coutinho
Governador Civil, Autarca
Francisco Rodrigues dos Santos
Presidente do CDS
Gabriela Fonseca
Deputada, Autarca
Guido Rodrigues
Deputado, Dirigente Nacional
Henrique Campos Cunha
Deputado, Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio
Henrique Chaves
Ministro, Dirigente Nacional, Fundador do PSD
Isabel Lopes
Deputada
Isabel Meireles
Deputada, Vice-Presidente Nacional
Jaime Pires Pinho
Autarca
João Afonso
Dirigente Concelhio
João Álvaro Poças Santos
Deputado, Dirigente Nacional e Distrital
João Carvalho da Silva
Autarca, Dirigente Concelhio
João Montenegro
Deputado, Secretário Geral Adjunto
João Paulo Mendes
Autarca, Dirigente Nacional e Concelhio
João Rebelo Martins
Autarca, Dirigente Concelhio
Joaquim Vianez
Autarca, Dirigente Concelhio
Jorge Afonso
Dirigente nas estruturas da emigração
Jorge Ferreira Dias
Dirigente Concelhio e dos TSD
Jorge Humberto
Dirigente Concelhio
José Alberto Morgado
Autarca
José Lemos Damião
Deputado, Dirigente Nacional e Concelhio
José Luís Seixas
Autarca, Dirigente Nacional, Fundador do CDS
José Macedo Vieira
Autarca
José Manuel Rodrigues
Secretário Regional, Presidente AL Regional, Presidente do Congresso Nacional
José Moreira Marques
Autarca, Dirigente Distrital e Nacional
José Veludo
Dirigente Nacional e Sindical
José Vieira Pinto
Autarca, Dirigente Concelhio
Luciano Calheiros Gomes
Autarca, Dirigente Concelhio
Luís Costa Geraldes
Deputado, Secretário-Geral Adjunto, Dirigente das Estruturas da Emigração
Luís Pereira
Autarca, Dirigente Distrital
Luís Serrano
Governador Civil
Luís Valente de Oliveira
Ministro, Presidente da Assembleia Municipal do Porto
Manuel Gonçalves
Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio, SG Adjunto
Manuel Pinto Teixeira
Dirigente Nacional
Manuel Rua
Dirigente Distrital
Manuela Aguiar
Secretária de Estado, Deputada, Dirigente Nacional
Maria Céu Brandão
Autarca, Dirigente Nacional
Maria de Lurdes Breu
Autarca, Dirigente Distrital e Nacional
Mário Magalhães
Deputado, Dirigente Distrital e Concelhio
Mário Santos
Deputado
Miguel Cadilhe
Ministro, Conselheiro de Estado
Mónica Quintela
Deputada
Nelson Fernandes
Autarca, Dirigente Nacional
Nuno Mota Soares
Dirigente Nacional e Concelhio
Olga Silvestre
Deputada, Dirigente Concelhia
Óscar Afonso
Autarca
Palmira Lobo
Dirigente Nacional, Distrital e dos TSD
Paulo Mota Pinto
Líder Parlamentar, Vice-Presidente, Presidente do Congresso Nacional
Paulo Portela
Autarca
Pedro Campilho
Deputado, Dirigente Distrital
Pedro Melo
Autarca, Dirigente Concelhio, Vice-presidente nacional
Ricardo Neves de Sousa
Autarca, Dirigente Concelhio
Rui Lages
Autarca
Sebastião Feyo de Azevedo
Presidente da Assembleia Municipal do Porto
Simão Santana
Dirigente Nacional e Concelhio
Teresa Violante
Autarca
Vasco Ferraz
Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio
Vítor Matos
Autarca, Dirigente Nacional e Concelhio