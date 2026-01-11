Cem personalidades que já exerceram funções ou representaram PSD e CDS — como autarcas, ministros ou dirigentes dos dois partidos — assinaram um manifesto a alertar para a importância do voto em Gouveia e Melo, que a candidatura divulgou este domingo. Os subscritores dizem que querem honrar as prioridades de Sá Carneiro, acenam com o atual “momento histórico delicado” e dizem que reconhecem ao almirante “os requisitos de independência, de frontalidade, de vontade reformista, de experiência profissional e de serviço à Pátria que devem nortear o Presidente da República.”

Os subscritores alertam para a “complexa situação político-militar global, que pode vir a determinar uma nova ordem internacional” e para as “ameaças que consequentemente o projeto europeu enfrenta”. Destacam também o “descontentamento com a degradação da qualidade da nossa democracia representativa, que tem originado um perigoso crescimento da intolerância e das forças mais extremistas que a suportam”. E falam ainda no “fraco desempenho económico e social que o País tem apresentado desde o início do século e que ameaça o nosso futuro coletivo”.

Perante essas necessidades, os subscritores — que incluem nomes como Miguel Cadilhe, Paulo Mota Pinto ou Alberto João Jardim — dizem que é preciso escolher “o candidato que melhor se adequa às necessidades que Portugal enfrenta.” E defendem que esse candidato é Gouveia e Melo porque é “profundo conhecedor da geopolítica mundial, europeísta convicto e um democrata capaz de ajudar a impulsionar as reformas de que o regime e a sociedade tanto necessitam.” Destacam ainda que é “equidistante de todos os partidos e independente de todo e qualquer interesse corporativo ou setorial”, o que permitirá que “as suas decisões possam obedecer exclusivamente à sua consciência e ao superior interesse nacional.” Dizem ainda que Gouveia e Melo tem “sentido de Estado e a gravitas necessária à representação de Portugal de acordo com o respeito, a dignidade e a honra que a nossa História impõe.”

Fazem não só questão de destacar a ligação que têm a PSD e CDS, como voltam a puxar do legado do fundador do PSD, que tanta tinta tem feito correr na campanha: “Em momento igualmente determinante para a vida nacional, o fundador do PPD/PSD, Francisco Sá Carneiro, s a ordem das prioridades: ‘Primeiro o País, depois o Partido e, por fim, a circunstância pessoal de cada um de nós’, é a frase que nos guia e que queremos honrar.”

A lista completa dos 100 subscritores e a ligação que têm ao PSD e ao CDS:

Adão e Silva

Líder Parlamentar, Vice-Presidente da AR, Dirigente Distrital

Adriano Santos

Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio

Alberto Araújo

Deputado, autarca, Dirigente concelhio

Alberto Cerqueira de Oliveira

Deputado

Alberto João Jardim

Presidente de Governo Regional

Alberto Laplaine Guimarães

Dirigente Nacional

Alípio Dias

Secretário de Estado, Deputado, Dirigente Distrital

Ana Rita Cavaco

Dirigente Nacional e Concelhia

André Pardal

Deputado, Dirigente Nacional

Ângelo Correia

Ministro, Vice-Presidente, Presidente do Congresso Nacional

António Capucho

Ministro, Secretário-Geral, Vice-Presidente, Líder Parlamentar

António Carmona Rodrigues

Ministro, Presidente da CM Lisboa

António Caseiro Marques

Autarca, Dirigente Distrital

António da Costa Azevedo

Autarca

António Gouveia

Autarca, Dirigente Local

António José Amaral

Vereador, Dirigente Concelhio e Distrital

António Luís Correia

Dirigente Nacional, Distrital e Sindical

António Ribeiro

Autarca

António Tavares

Deputado, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio

Aristides Teixeira

Deputado, Dirigente Distrital e Concelhio

Arlindo Ferreira

Autarca, Dirigente Concelhio

Armindo Costa

Presidente da CM Famalicão, Dirigente Concelhio

Artur Osório

Autarca

Artur Seguro Pereira

Autarca, Dirigente Distrital

Artur Soveral de Andrade

Deputado

Carlos Bonifácio

Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio

Carlos Caetano

Dirigente Concelhio

Carlos Caneja de Amorim

Autarca, Dirigente Concelhio

Carlos Castanheira Penas

Autarca, Dirigente Concelhio

Clarisse Sousa

Dirigente Concelhia

Cláudia André

Deputada, Dirigente Nacional

Cristovão Neto

Autarca, Dirigente Distrital e Concelhio

David Cristovão

Autarca, Dirigente Nacional

David Justino

Minstro, Deputado, Vice-Presidente Nacional, Autarca

Ester Amorim

Dirigente Nacional e Distrital

Fátima Pereira da Silva

Autarca

Fernando Guilherme

Dirigente distrital

Fernando Moura e Silva

Deputado, Autarca, Dirigente Nacional

Fernando Negrão

Ministro, Líder Parlamentar, Vice-Presidente da AR

Fernando Tavares Pereira

Autarca

Firmino Marques

Deputado, Autarca, Dirigente Distrital e Concelhio

Francisco Carvalho

Autarca, Dirigente Concelhio

Francisco Coutinho

Governador Civil, Autarca

Francisco Rodrigues dos Santos

Presidente do CDS

Gabriela Fonseca

Deputada, Autarca

Guido Rodrigues

Deputado, Dirigente Nacional

Henrique Campos Cunha

Deputado, Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio

Henrique Chaves

Ministro, Dirigente Nacional, Fundador do PSD

Isabel Lopes

Deputada

Isabel Meireles

Deputada, Vice-Presidente Nacional

Jaime Pires Pinho

Autarca

João Afonso

Dirigente Concelhio

João Álvaro Poças Santos

Deputado, Dirigente Nacional e Distrital

João Carvalho da Silva

Autarca, Dirigente Concelhio

João Montenegro

Deputado, Secretário Geral Adjunto

João Paulo Mendes

Autarca, Dirigente Nacional e Concelhio

João Rebelo Martins

Autarca, Dirigente Concelhio

Joaquim Vianez

Autarca, Dirigente Concelhio

Jorge Afonso

Dirigente nas estruturas da emigração

Jorge Ferreira Dias

Dirigente Concelhio e dos TSD

Jorge Humberto

Dirigente Concelhio

José Alberto Morgado

Autarca

José Lemos Damião

Deputado, Dirigente Nacional e Concelhio

José Luís Seixas

Autarca, Dirigente Nacional, Fundador do CDS

José Macedo Vieira

Autarca

José Manuel Rodrigues

Secretário Regional, Presidente AL Regional, Presidente do Congresso Nacional

José Moreira Marques

Autarca, Dirigente Distrital e Nacional

José Veludo

Dirigente Nacional e Sindical

José Vieira Pinto

Autarca, Dirigente Concelhio

Luciano Calheiros Gomes

Autarca, Dirigente Concelhio

Luís Costa Geraldes

Deputado, Secretário-Geral Adjunto, Dirigente das Estruturas da Emigração

Luís Pereira

Autarca, Dirigente Distrital

Luís Serrano

Governador Civil

Luís Valente de Oliveira

Ministro, Presidente da Assembleia Municipal do Porto

Manuel Gonçalves

Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio, SG Adjunto

Manuel Pinto Teixeira

Dirigente Nacional

Manuel Rua

Dirigente Distrital

Manuela Aguiar

Secretária de Estado, Deputada, Dirigente Nacional

Maria Céu Brandão

Autarca, Dirigente Nacional

Maria de Lurdes Breu

Autarca, Dirigente Distrital e Nacional

Mário Magalhães

Deputado, Dirigente Distrital e Concelhio

Mário Santos

Deputado

Miguel Cadilhe

Ministro, Conselheiro de Estado

Mónica Quintela

Deputada

Nelson Fernandes

Autarca, Dirigente Nacional

Nuno Mota Soares

Dirigente Nacional e Concelhio

Olga Silvestre

Deputada, Dirigente Concelhia

Óscar Afonso

Autarca

Palmira Lobo

Dirigente Nacional, Distrital e dos TSD

Paulo Mota Pinto

Líder Parlamentar, Vice-Presidente, Presidente do Congresso Nacional

Paulo Portela

Autarca

Pedro Campilho

Deputado, Dirigente Distrital

Pedro Melo

Autarca, Dirigente Concelhio, Vice-presidente nacional

Ricardo Neves de Sousa

Autarca, Dirigente Concelhio

Rui Lages

Autarca

Sebastião Feyo de Azevedo

Presidente da Assembleia Municipal do Porto

Simão Santana

Dirigente Nacional e Concelhio

Teresa Violante

Autarca

Vasco Ferraz

Autarca, Dirigente Nacional, Distrital e Concelhio

Vítor Matos

Autarca, Dirigente Nacional e Concelhio