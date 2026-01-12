O ministro da Educação, Ciência e Inovação, Fernando Alexandre, defendeu esta segunda-feira que os Açores vão ser cada vez mais importantes no setor espacial, uma das áreas prioritárias para Portugal.

“Os Açores vão ser cada vez mais importantes, em particular a ilha de Santa Maria, para o desenvolvimento de projetos na área do Espaço em Portugal e na Europa”, afirmou o governante, em declarações aos jornalistas, durante uma visita à ilha de Santa Maria, nos Açores.

Fernando Alexandre salientou que o Governo pretende fazer uma “grande aposta no Espaço” e já reforçou o investimento nesta área através da Agência Espacial Europeia, para um ciclo longo.

“No próximo ano vamos ter um grande debate nacional sobre as prioridades para o país. Algo que já sabemos é que o Espaço será uma dessas áreas e que os Açores serão uma das regiões fundamentais para a concretização dessa estratégia”, frisou.

O governante considerou que é preciso pensar globalmente como é que Portugal, através das suas regiões, e em específico dos Açores, pode “cada vez mais contribuir para ultrapassar os grandes desafios que a Europa enfrenta”.

“Na área espacial, a ilha de Santa Maria e a Região Autónoma dos Açores serão certamente um espaço que vai ser cada vez mais importante e vai, por essa via, tornar Portugal maior e também vai ser cada vez mais importante dentro da União Europeia”, salientou.

Durante este sábado, o ministro, acompanhado pelo presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, visitou a estação de Santa Maria da Rede Atlântica de Estações Geodinâmicas e Espaciais (REAGE), o Centro de Lançamento da Malbusca e a Sede da Agência Espacial Portuguesa.

O chefe do executivo açoriano defendeu que o desenvolvimento do setor espacial exige “investimentos sinergéticos”.

“Tivemos a oportunidade neste roteiro de mostrar que a capacidade instalada que os Açores têm, junta com a nossa identidade geográfica e oportunidade, é geradora de valor acrescentado geopolítico e geoestratégico ao país e que precisamos todos de fazer investimentos sinergéticos. Não podem ser só as capacidades do investimento público da região ou do investimento privado dos empresários regionais, mas também no domínio nacional e até europeu”, alertou.

José Manuel Bolieiro manifestou ainda satisfação com a “pronta resposta” do ministro ao convite para conhecer as capacidades instaladas nos Açores.

“Estou convencido de que o senhor ministro, agora melhor conhecedor destas capacidades, entenderá também melhor o potencial dos Açores e o potencial de Portugal, nos domínios da ciência e da tecnologia e desta nossa geografia, tanto na economia espacial, como na economia azul. Os Açores dão dimensão e projeção atlântica a Portugal como nenhum outro território do país”, sublinhou.

A visita do ministro da Ciência aos Açores termina na terça-feira, na ilha do Faial, com passagens pelo Instituto de Investigação em Ciências do Mar Okeanos, da Universidade dos Açores, e pelo Tecnopolo MARTEC.