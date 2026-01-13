A Assembleia Municipal de Lisboa aprovou esta terça-feira a proposta de orçamento municipal para 2026, com os votos a favor dos eleitos da coligação PSD/CDS-PP/IL e do Chega, e os votos contra de PS, Livre, BE, PAN, PCP e PEV.

Proposto pela liderança PSD/CDS-PP/IL, que governa sem maioria absoluta, o orçamento municipal para 2026 prevê uma despesa de 1.345 milhões de euros, ligeiramente inferior aos 1.359 milhões de euros previstos para 2025.

Antes da votação na Assembleia Municipal de Lisboa (AML), a proposta foi aprovada pela câmara a 17 de dezembro, com o apoio do Chega, que votou a favor, tendo a restante oposição — PS, Livre, BE e PCP — votado contra.

À semelhança do executivo camarário, a AML tem uma maioria de direita, com 32 eleitos de PSD/CDS/IL e seis do Chega, num total de 38 deputados, enquanto as forças políticas de esquerda totalizam 37 mandatos, designadamente 30 eleitos de PS/Livre/BE/PAN e sete da CDU (coligação PCP/PEV).

No arranque da discussão na AML, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), disse que “este orçamento tem três traços essenciais: mais investimento, mais equilíbrio e mais audácia”.

“É um orçamento que entrega mais casas aos lisboetas, que reforça os recursos na higiene urbana, que aumenta a segurança nas ruas da cidade, que constrói mais creches e renova mais escolas, que faz mais e melhor espaço público, que mantém os impostos baixos em Lisboa”, destacou Carlos Moedas, referindo que se prevê que o investimento aumente “em 31%” em relação a 2025.

Do grupo municipal do PSD, Liliana Fidalgo disse que “este não é um orçamento de propaganda, é um orçamento de governação”, e parte da assunção de que “governar bem uma grande cidade não é anunciar mais, é cumprir”.

“Num tempo em que muitos confundem ambição com despesa e visão com slogans, Lisboa escolhe um caminho diferente: estabilidade e foco nas pessoas. É, desde logo, um orçamento politicamente responsável num mundo instável. E isso não é sinal de fraqueza, é um sinal de maturidade”, expôs a social-democrata, realçando o peso político “inequívoco” relativamente ao investimento na habitação.

Justificando o voto contra, o líder do PS na AML, Pedro Pinto de Jesus, defendeu que Lisboa, enquanto capital europeia, “não pode contentar-se com orçamentos cuja principal virtude é cumprir o imperativo legal de equilibrar despesa e receita”, considerando que a cidade precisa de “ambição pública” e de políticas capazes de alterar trajetórias e tendências que prejudicam a qualidade de vida, denunciando que “na habitação, o maior problema estrutural da cidade, o investimento municipal recua cerca de 40%”.

“Votamos contra um orçamento que não dá previsibilidade, não dá garantia e não dá segurança a quem enfrenta os desafios da cidade de Lisboa. Não por radicalismo, mas por sentido de dever e por responsabilidade democrática, porque os lisboetas merecem uma cidade que os proteja e não um orçamento que os abandona”, expôs o socialista, criticando a opção de PSD/CDS-PP/IL de ter “o Chega como parceiro, como coadjuvante informal desta coligação”.

Do Chega, o deputado Luís Pereira Nunes explicou que a viabilização do orçamento, votando a favor, “é um reconhecimento dos enviesamentos das diversas entidades camarárias, fruto dos longos anos de governações socialistas”, referindo que, apesar de discordar de algumas opções, a liderança PSD/CDS-PP/IL deve ter “condições de estabilidade governativa”.

“Registamos, com sentido de responsabilidade, que o executivo integrou algumas propostas defendidas pelo Chega, ainda que de forma insuficiente”, acrescentou.

Fazendo parte da governação, o CDS-PP sublinhou que este orçamento “é focado nas reais necessidades da cidade”, inclusive na habitação, avisando o PS que Lisboa merece mais do que “o bota-abaixo ideológico de quem teve décadas para resolver os problemas e não o fez”.

A IL defendeu, por seu lado, que este “é um primeiro passo” para reformar o funcionamento do município, promovendo “políticas públicas que se preocupem menos com a cobrança de taxas e impostos e mais com a atração de empresas, investimento e promoção da competitividade”.

Contra o orçamento municipal e as Grandes Opções do Plano 2026-2030, os deputados de Livre, BE e PAN acusaram a liderança PSD/CDS-PP/IL de “falta de ambição”, com medidas avulsas, sem qualquer plano estratégico, lamentando a redução do investimento na habitação acessível enquanto se propõe o “acelerar do caminho que potencia a especulação imobiliária”.

Também contra, o PCP criticou “uma gestão errada, sem visão estratégica para a cidade, incapaz de responder aos problemas reais de quem vive, estuda e trabalha em Lisboa”, e o PEV disse que este é um orçamento que “não só dá seguimento como aprofunda um conjunto de opções erradas”, realçando a devolução do IRS aos lisboetas, que beneficia as famílias com maiores rendimentos.

Este é o primeiro orçamento municipal do atual mandato (2025-2029), proposto pela nova gestão PSD/CDS-PP/IL, sob presidência do reeleito Carlos Moedas (PSD), que continua a governar Lisboa sem maioria absoluta.

No anterior mandato (2021-2025), os quatro orçamentos da liderança PSD/CDS-PP (a IL não integrava o executivo municipal, nem o Chega) foram aprovados graças à abstenção do PS, tendo a restante oposição, inclusive PCP, BE e Livre, votado contra.