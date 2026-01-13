O Benfica e a guarda-redes internacional portuguesa Rute Costa chegaram a acordo para a rescisão do contrato entre as duas partes, anunciou esta terça-feira o clube pentacampeão nacional feminino de futebol.

“Aos 31 anos de idade, e após três temporadas e meia de águia ao peito — somou 52 presenças em campo —, a guarda-redes seguirá um novo rumo na carreira”, escreve o clube na sua página oficial, dando conta da saída da guarda-redes, que, ao serviço das encarnadas, conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, três Taças da Liga e uma Supertaça.

Rute Costa, que disputou 52 jogos nas quatro épocas em que representou o clube, iniciou-se no Casa Povo Martim, seguindo depois para o Boavista, Clube de Albergaria, Sporting de Braga e Famalicão.

“A travessia do deserto, como alguém verdadeiramente conhecedor da minha realidade, tão sabiamente lhe chamou, chegou ao fim. Às vezes, a vida abre-nos portas, mas insistimos em ficar onde só existem muros. Talvez por esperança, por inocência, por crença ou porque os nossos princípios e valores estão tão bem definidos, que nos recusamos a desistir”, refere a jogadora, que, na presente época, perdeu espaço na equipa, na sua página do Instagram.

A finalizar, a guardiã agradece a todos o “balão de oxigénio que tornaram esta viagem um pouco mais leve, mas ainda assim demasiado pesada”.

“É tempo de voltar a ser feliz”, rematou a guarda-redes natural de Barcelos, que integrou as convocatórias da seleção portuguesa para as fases finais dos Europeus de 2017 e 2022 e do Mundial de 2023.