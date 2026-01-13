Os candidatos a presidentes das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) propostos por PSD e PS, num acordo eleitoral, foram nesta segunda-feira eleitos, em eleições indiretas, por colégios de autarcas, anunciou o Ministério da Coesão.

Segundo o Ministério da Economia e da Coesão, num comunicado, foram eleitos Álvaro Santos (PSD) na CCDR-Norte, Ribau Esteves (PSD) no centro, Teresa Mourão Almeida (PS) em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro (PS) no Alentejo e José Apolinário (PS) no Algarve.

Foram também eleitos pelos presidentes das câmaras do continente um vice-presidente por cada uma das cinco CCDR: Ricardo Bento (Norte), Nuno de Almeida (Centro) José Alho (Lisboa e Vale do Tejo), Aníbal Coelho da Costa (Alentejo) e Jorge Botelho (Algarve). À exceção da CCDR-Norte, todas as restantes candidaturas eram únicas.

No Norte era também candidato o até agora presidente da CCDR, António Cunha, que concorreu proposto por membros do colégio eleitoral.

Todos os candidatos eleitos esta segunda-feira foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre PSD e PS, que acordaram a eleição de candidatos social-democratas para as CCDR do Norte e do Centro e socialistas para Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve.

Citado no comunicado, o ministro da Coesão, Manuel Castro Almeida, saudou a eleição dos novos presidentes e vice-presidentes, que considerou “muito importante para prosseguir com o processo coordenado de desconcentração”.

“Os presidentes de câmara, vereadores, membros das assembleias municipais, incluindo presidentes de junta de freguesia, confirmaram em cada região os nomes propostos conjuntamente pelos dois principais partidos autárquicos”, acrescentou.

Os presidentes das CCDR são eleitos para um mandato de quatro anos por colégios eleitorais de autarcas das respetivas regiões, constituídos pelos presidentes de câmara, presidentes das assembleias municipais, vereadores eleitos e deputados municipais, incluindo os presidentes das juntas de freguesia.

No total, podem eleger os presidentes das CCDR mais de 10.700 autarcas do continente.

Os vice-Presidentes, um por cada região, são eleitos por um colégio eleitoral constituído pelos presidentes das 278 câmaras municipais do continente.

Além destes dirigentes eleitos indiretamente, cada CCDR terá um outro vice-presidente escolhido pelo conselho da região (exceto autarcas) e mais cinco nomeados pelo Governo para as áreas da educação, saúde, cultura, ambiente e agricultura, que reportam diretamente ao executivo nacional.

“Com os membros agora eleitos e os que irão ser designados pelo Governo para as áreas setoriais, reforça-se o exercício de planeamento e de coordenação regional e mais próximo das populações“, referiu Castro Almeida.

O ministro e o secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Silvério Regalado, acompanharam as eleições na Direção Geral da Administração Local (DGAL).