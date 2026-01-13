Um homem, de 59 anos, suspeito de ter atropelado mortalmente uma idosa e fugido sem lhe prestar socorro em Évora, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de homicídio por negligência e omissão de auxílio, foi anunciado esta terça-feira.

Num comunicado publicado esta terça-feira no ‘site’ da Procuradoria-Geral Regional de Évora e consultado pela agência Lusa, o MP indicou que o atropelamento aconteceu em 27 de agosto de 2024, quando o arguido, ao volante de um veículo ligeiro de mercadorias, embateu na idosa, de 88 anos, que circulava a pé na berma da via.

“O acidente ocorreu devido à velocidade excessiva e falta de atenção do condutor, que não respeitou as regras de trânsito a que estava obrigado”, pode ler-se no comunicado.

Segundo o Ministério Público, após o embate, o arguido abandonou o local sem prestar auxílio à vítima ou acionar os meios de socorro, tendo a idosa sofrido “múltiplas lesões graves”, vindo a “falecer horas depois devido aos ferimentos“.

“Os familiares da vítima e o Hospital do Espírito Santo de Évora foram notificados para, caso pretendam, deduzirem pedidos de indemnização civil”, adiantou.

O MP foi coadjuvado pela PSP de Évora na realização da investigação.

Agora, acrescentou, decorre o prazo para eventual abertura de instrução, que, a não ser requerida, determinará o envio do processo para julgamento.

O alegado atropelamento seguido de fuga, para o qual foi dado o alerta às 20h47 do dia 27 de agosto de 2024, ocorreu na Estrada da Chainha, no bairro do Bacelo, em Évora, noticiou então a Lusa.

De acordo com informações prestadas pela Polícia na altura, o suspeito acabou por comparecer na Esquadra da PSP de Évora na quinta-feira seguinte, ou seja, dois dias depois do acidente, após diligências policiais que incluíram averiguações, no próprio dia, junto à casa do suspeito.

O homem foi então identificado pela PSP e constituído arguido, sendo libertado sob termo de identidade e residência.