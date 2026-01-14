O escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte atacou a Real Academia Espanhola (RAE), autoridade que estabelece as regras e o dicionário da língua espanhola, por preferir o uso coloquial, mesmo que esteja errado gramaticalmente, e ouvir influenciadores em vez dos autores.

Numa crónica publicada no jornal El Mundo, o escritor afirma que a instituição já não cumpre o seu lema: “Limpa, fixa e dá brilho”. “Cresce a impressão de que a RAE deixou de exercer, e até renuncia deliberadamente a isso, o seu papel normativo e cultural com a clareza, coerência e autoridade que o antigo lema sugeria”, escreve Pérez-Reverte.

“A Academia recua agora para posições mais descritivas do que normativas”, continuou, argumentando que, hoje em dia, “um comentador, youtuber ou influenciador analfabeto pode ter mais influência linguística do que um vencedor do Prémio Cervantes”. “E não é uma figura retórica exagerada. É que realmente acontece”, insistiu.

“A atual RAE aceita construções que há anos teria considerado erradas, não após um debate linguístico profundo, mas por pressão externa. Cedendo com demasiada facilidade e frequência ao simples uso mediático, político ou das redes sociais”, acusou o autor do livro Capitão Alatriste, justificando esta falta de intervenção num “medo geral assente” de “parecer elitistas, conservadores ou excludentes num âmbito cultural hipersensível”.

Já os escritores que assinalaram “erros, empobrecimentos e banalizações do idioma“, apontou o autor, foram ignorados ou tratados como irrelevantes por quem controla a academia, ou seja, “um setor dominante” dos “talibãs do vale tudo”.

“O vínculo histórico, o respeito mútuo, o equilíbrio a que me referi anteriormente entre a criação literária e a técnica linguística foram quebrados. E isso é especialmente grave, porque os escritores não apenas preservam a língua: eles trabalham-na e projetam-na para o futuro. São eles que exploram os seus limites sem quebrar a sua coerência”, sublinhou ainda.

Para Pérez-Reverte, as redes sociais “representam o grau extremo do problema“. “São espaços onde prevalecem a rapidez, a simplificação e a falta de contexto” e “tóxicas como modelo normativo”, escreveu o autor.

“A submissão da RAE às redes sociais prejudica a sua imagem. O critério académico torna-se coloquial, o rigor é negociável. Vale tudo e qualquer campónio audacioso pode impor-se, se perseverar, a Cervantes, Galdós ou García Márquez”, sublinhou.

Fontes na Real Academia Espanhola questionadas pela agência espanhola Europa Press, consideraram que as críticas de Pérez-Reverte são uma “opinião pessoal” que é “respeitável sobre alguns aspetos parciais do funcionamento da Academia”.

E acrescentam: “O plenário da RAE verificará se conta com o apoio de algum outro académico, o alcance e a veracidade dos dados em que se baseia e, se for o caso, proporá as medidas adequadas para corrigir com urgência, na medida do possível, as falhas de funcionamento que o académico Pérez-Reverte tornou públicas”. Mais: as mesmas fontes asseguram que a Academia começará a debater os argumentos imediatamente e desafiam o autor a fazer uma exposição perante a assembleia.