Um incêndio numa habitação em Paço de Sousa, concelho de Penafiel, fez esta quarta-feira sete desalojados, sem provocar feridos, adiantou à Lusa fonte da Proteção Civil. O alerta para o incêndio foi dado pelas 21h20. O fogo foi dado como extinto pelas 22h20.

Fonte do Comando Sub-regional de Tâmega e Sousa indicou que o incêndio não provocou feridos, com sete pessoas a ficarem desalojadas. No local estiveram elementos dos bombeiros de Paço de Sousa e da GNR, adiantou a mesma fonte.

A Lusa procurou obter mais informações com os bombeiros de Paço de Sousa mas não foi possível. O JN e o Correio da Manhã noticiaram que o fogo começou num quarto e que os sete desalojados foram realojados pelo senhorio.