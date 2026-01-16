Jorge Pinto disse e cumpriu: levou mesmo a campanha “até ao fim”. O último dia, no entanto, foi vivido a meio gás. Depois de um comício intenso na noite anterior, esta sexta-feira o candidato apoiado pelo Livre teve uma agenda mais leve, que começou com uma visita uma associação em Marvila e terminou com um comício no Teatro Dom Luiz Filipe. O candidato apoiado pelo Livre diz terminar com “sensação de missão cumprida” e que atingiu o seu objetivo: marcou a agenda com os temas da regionalização e o “perigo” de uma revisão Constitucional feita pela direita. Vinca que a sua “candidatura valeu a pena” e já só pensa na próxima segunda-feira.

Durante 30 minutos, perante uma plateia onde estava cerca de uma centena de pessoas, Jorge Pinto mostrou-se contente pela decisão oficializada no dia 1 de novembro. “Muitos duvidavam do valor de uma nova candidatura, mas hoje acredito que poucas pessoas pensem isso”, vincou, acrescentando que foi graças a si que no boletim de voto estará “uma esquerda que se abre ao europeísmo, feminismo, e ecologismo”. “Orgulha-me ter feito esta campanha”, foi uma “candidatura à altura da inteligência dos portugueses”, disse.

Jorge Pinto escolheu falar “do medo” e “da esperança”, neste que foi o seu último discurso da campanha. Quero que os eleitores levem “esperança desta candidatura”, declarou. “Uma esperança concreta, mobilizadora e ao serviço de Portugal. Que terá um reflexo muito maior no dia 19, quando mobilizarmos estas pessoas, que perceberam o valor de sair à rua em defesa deste país.” O candidato terminou assim o seu discurso, mostrando-se focado no dia seguinte às eleições. Aos longo destas duas semanas, as projeções de resultados para Jorge Pinto não foram animadoras, sendo que a maior percentagem de voto que conseguiu atingir numa sondagem foi de 4,9%.

Neste último discurso ao seu eleitorado, Jorge Pinto optou por citar uma filosofa catalã, que escreveu que “prometer alguma coisa pode ser uma forma de rebelião” e de criação de vínculos. E logo lançou um desafio a quem o ouvia: “Peço-vos um compromisso e uma promessa: que todos façamos uma promessa ao nosso país, em como, no que depender de nós, Portugal vai ser sempre defendido. Não baixaremos os braços.”

Seguro não dá garantia total de defesa da Constituição, diz Rui Tavares

Questionado sobre o facto de ter optado por uma agenda menos preenchida no último dia, o candidato apoiado pelo Livre argumentou, durante a manhã, que prefere “dar visibilidade” a projetos e associações ao invés de “estar na rua só para dizer que esteve na rua e ter contactos mais ou menos encenados”, como os restantes candidatos. No fundo, foi este o mote da campanha de Jorge Pinto: teve como objetivo passar pelos 18 distritos e contactar com associações e projetos culturais, sociais e ambientais.

Fugindo à típica agenda de campanha, a candidatura de Jorge Pinto fez apenas uma arruada, no Porto. E foi precisamente aí que alertou os eleitores para a importância de votar com o objetivo de obter um “bom resultado para o país”, preservando a democracia, e não um bom resultado político. Abriu, nesse momento, a porta a um voto no candidato apoiado pelo socialistas. Mas pouco depois negou ter apelado ao voto a qualquer outro candidato que não ele.

A campanha acabou por ser assombrada pela inevitável dúvida se ia ou não desistir da corrida a Belém em prol de António José Seguro, mediante um pacto celebrado entre o candidato apoiado pelo Livre, Catarina Martins e António Filipe — uma proposta que nunca foi acolhida pelos dois últimos candidatos. No seu discurso final, Jorge Pinto não voltou a tocar na proposta de união à esquerda, mas Rui Tavares teve uma abordagem diferente.

O chamado pacto republicano que Jorge Pinto propôs no dia em que apresentou a sua candidatura a Belém “daria certezas” de que a esquerda chegaria com uma “base forte” à 2.ª volta, afirmou o líder do Livre. “E mesmo perante o menosprezo taticista” dos restantes candidatos (Catarina Martins e António Filipe), que não acolheram a proposta, Jorge Pinto levou “a sua consequência [a candidatura] até ao fim e apresentou a sua candidatura de convicção e consciência”.

Rui Tavares aproveitou também para atacar, uma vez mais, António José Seguro, na tentativa de demarcar a candidatura de Jorge Pinto da do socialista. Reconhecendo que “há candidatos que se revêm na Constituição e que vão impedir o pior”, ou seja, uma revisão da Constituição feita pela direita, ressalvou que “nenhum dá a garantias concretas que o Jorge dá”: “Um deles pode até chamar-se Seguro, mas não é um seguro contra todo os riscos.”

E por último abriu a porta ao futuro político de Jorge Pinto, alegando que o candidato “sabe o que está a cultivar para colher a partir estas eleições”. Jorge Pinto apresenta-se “com ideias concretas sobre como desempenhar os papéis presidenciais”, defendeu Rui Tavares. O candidato tem “muito para dar” e “certamente, nestas eleições e nas próximas, estará aqui presente”, disse, remetendo para o slogan da campanha: ‘Jorge Presente, Futuro Presidente’.

Jorge Pinto — que ao longo destes 15 dias percebeu que, afinal, o seu eleitorado não é apenas jovem, mas também idoso — teve assim a difícil missão de afirmar a sua candidatura e mostrar que estava mesmo na corrida para ir até ao fim. Ainda assim, diz ter terminado este desafio com sensação de “missão cumprida”.

E se na primeira semana, Jorge Pinto agia e discursava com alguma contenção, à segunda semana a sua estratégia parece ter-se alterado. O candidato — que não gosta de criticar os seus oponentes — viu em António Filipe (apoiado pelo PCP) e em João Cotrim Figueiredo (apoiado pela Iniciativa Liberal) os principais alvos. Inclusivamente, no discurso desta sexta-feira, o liberal foi o único a ser atacado por Jorge Pinto.

Falando de forma cada vez mais aguerrida, Jorge Pino seguiu a deixa do co-porta-voz do Livre, Rui Tavares: confrontou e provocou Seguro, alertando-o para a necessidade de ser firme na sua postura política. No entanto, o esforço foi em vão, já que o socialista se limitou apenas ao silêncio. De acordo com as sondagens, este domingo o candidato irá ser confrontado com um resultado que o colocará nos últimos lugares, abaixo de Catarina Martins e António Filipe, aquilo que o próprio admite ser uma “derrota pessoal”. Mas antes disso, no último dia de campanha, os apoiantes de Jorge Pinto optaram por fazer a festa ao som de Madonna, Britney Spears e António Variações.