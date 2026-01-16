A capitania do Porto do Funchal prolongou esta sexta-feira o aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira até às 06h00 de sábado, reforçando os apelos à população para os cuidados a adotar.

Com base nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a capitania indica que as ondas na costa norte podem chegar aos cinco metros, não ultrapassando os 4,5 metros na zona sul da ilha.

A visibilidade será “boa a moderada” e o vento soprará de norte/noroeste “fresco a muito fresco (30 a 50 km/h)”.

A capitania do Funchal alerta a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter, tanto no mar, como em zonas costeiras.

Reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar e não praticar pesca lúdica são algumas das recomendações.